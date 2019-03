SP lijkt helft van zetels te verliezen: 'Maar we zijn niet zomaar weg'

'Het is heel erg vervelend, we zijn vier jaar bezig en hebben een hoop bereikt. Het is vervelend dat de kiezer dat niet beloond. We moeten echt bij onszelf te rade gaan. We gaan als fractie wel met drie of vier man door, maar we moeten wel nadenken hoe dit kan.'

Een van de verklaringen is waarschijnlijk toch de opkomst van Forum voor Democratie. 'Daarvoor verdient Thierry Baudet toch respect. We weten dat een grote groep in Nederland het vertrouwen in de politiek is verloren. Blijkbaar kan Baudet die mensen wel aanspreken. Waarom hij dat wel kan en de SP niet? Ik weet niet precies wat de magie van Baudet is', vertelt Gemmink.

'De SP is niet zomaar weg'

Toch wil de SP-lijsttrekker zich niet uit het veld laten slaan. 'We zijn gehalveerd, maar de SP is niet zomaar weg. We gaan door. We zijn een partij in opbouw met veel nieuwe leden. Over vier jaar kijken we dan wel weer wat het dan oplevert.'