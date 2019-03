Vrijdag begint de lente pas echt: 20 graden en veel zon

De astronomische lente is begonnen, maar op deze druilerige woensdag was daar nog niets van te merken. Maar volgens MeteoGroup komt daar vrijdag verandering in, want dat kan het wel 20 graden worden in Gelderland. Ook is er flink wat zon.

Maar zover is het nog niet. Net als woensdag zijn er donderdag wolkenvelden. In de loop van de dag klaart het een beetje op, maar er is weinig zon. 'Met 14 of 15 graden is het wel zacht voor de tijd van het jaar', voegt weerman Jordi Huirne daaraan toe. Volgens hem is het normaal gesproken een graad of 11 in deze tijd van het jaar.

Na het weekend weer nachtvorst

Vrijdag doet de temperatuur er een schepje bovenop en is het gemiddeld 18 graden in Gelderland. 'Er is flink wat zon en in het zuiden van de provincie kan het wel 20 graden worden', weet Huirne.

Het weekend verloopt weer wat frisser en daarna is er zelfs kans op een maartse bui. 'In de nachten kan het dan ook weer een graadje gaan vriezen', aldus de weerman.

