Stemlokalen Arnhem slecht toegankelijk: PvdA eist verbetering

PvdA-raadslid Ria de Vries is teleurgesteld over de slechte toegankelijkheid van de stemlokalen voor mindervaliden in Arnhem bij de provinciale verkiezingen. 'Arnhem profileert zich als stad waar iedereen mee moet kunnen doen, ook mindervaliden. Hoe kan het dan dat je dit juist met zoiets belangrijks als de verkiezingen niet voor elkaar hebt', zegt De Vries. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie.

Hoewel er op de verkiezingsdag zelf misschien nog geen regen aan klachten is binnengekomen, wees een eigen onderzoek van de gemeente onlangs al uit dat het slecht is gesteld met volledige toegankelijkheid van de stemlokalen.

'Ik was vandaag in een stemlokaal in de wijk Rijkerswoerd, daar klemde de deur bijvoorbeeld heel erg. Als je in een rolstoel zit, kom je er zonder hulp gewoon niet in', zegt De Vries. 'En ik heb ook van anderen gehoord dat het op sommige plekken voor een mindervalide gewoon niet is te doen.'

Gemeente bevestigt probleem

De gemeente kan nog niet zeggen of de slechte toegankelijkheid echt tot problemen heeft geleid bij de provinciale verkiezingen, maar dat de bereikbaarheid nogal wat te wensen over laat wordt wel bevestigd. Uit de inventarisatie van de gemeente blijkt dat slechts 28 procent van de stemlokalen volledig toegankelijk is.

'Dat betekent gelukkig niet dat de rest niet toegankelijk is', zegt wethouder Martien Louwers weten. 'Het gaat soms om het ontbreken van een invalidenparkeerplaats of een deur die niet gemakkelijk open gaat. Samen met het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten wordt er wel aan gewerkt om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren. Als tussenstap hebben we samen een lijst opgesteld van de stembureaus met de kenmerken erbij die voor mindervaliden relevant zijn om te weten.'

Geen gunst maar een recht

Ondanks de samenwerking is Karen Verholt van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten niet bepaald blij met de situatie. 'Het is heel teleurstellend dat het met deze verkiezingen nog niet beter is aangepakt terwijl de problemen al wel bekend waren. Bovendien is het geen gunst om het te verbeteren. Goede toegankelijkheid is een recht, zelfs door de landelijk overheid bepaald.'

'Het college zal echt wat moeten gaan doen', zegt De Vries. 'Daarom kaart ik het nu ook aan. Ik hoop dat er dan bij de Europese Parlementsverkiezingen in mei verbeteringen zijn op de locaties. Of dat op de locaties waar de toegankelijkheid slecht is, er op z'n minst iemand bij de deur staat om mensen te helpen.'