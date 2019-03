Huizenaanbod Gelderland gehalveerd in afgelopen jaren

Er zijn steeds minder koopwoningen te krijgen in Gelderland. In Scherpenzeel daalde het totale aanbod de laatste jaren met bijna 80 procent. Dat is veruit de grootste daling in onze provincie. De cijfers komen via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Huizenzoeker.nl.

door Bastiaan van Blokland

In Nederland daalde het totale woningaanbod in de laatste drie jaar met ruim 47 procent. In Gelderland zien we dat getal gemiddeld ook terug: een daling van bijna 50 procent. Iets hoger dus dan het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier hoe het woningaanbod steeg of daalde in jouw gemeente:

Toename in 2017

Opvallend is dat in 2017 het woningaanbod in een aantal gemeenten juist steeg ten opzichte van het jaar ervoor; in Winterswijk zelfs 23 procent meer. Grootste reden hiervoor in die gemeente is dat huizen in de nieuwbouwwijken Het Spinsel en Plan Morgenzon dat jaar werden opgeleverd.

Er komen nog wel wat bouwprojecten aan, zegt een voorlichter. Maar de verwachting is dat het totale aanbod ongeveer zal stagneren. Dat gebeurt overigens niet omdat er geen vraag is; die is er volgens de gemeente genoeg. Maar ook Winterswijk is gebonden aan bepaalde (bouw)regelgeving.

Scherpenzeel: enorme daling

Een jaar later, in 2018, is het aanbod in álle Gelderse gemeenten gedaald in vergelijking tot 2016. In Scherpenzeel daalde het aanbod zelfs met 79,6 procent. Er waren toen nog 32 woningen beschikbaar, zegt de VNG

De gemeente erkent dat er een daling was, maar herkent het aantal van 32 niet. Er werden in 2018 immers enkele tientallen nieuwe woningen opgeleverd. Dat het huizenaanbod desalniettemin kelderde heeft volgens een woordvoerder waarschijnlijk te maken met die nieuwbouwwoningen. 'Mensen die wilden kopen, wachtten tot de huizen klaar waren. Daarom stagneerde het even.'

Hoe kan dit?

Naar verwachting zal het aanbod in Scherpenzeel dit jaar weer toenemen, met de ontwikkeling van enkele nieuwe wijken. De exacte cijfers daarvan weten we per volgend jaar.

De VNG is gevraagd hoe zij de berekening van het woningaanbod heeft gemaakt. Daarop is nog geen antwoord gekomen. Waarschijnlijk worden woningen pas meegenomen in de telling als zij opgeleverd zijn en een huisnummer hebben. Zo kan het zijn dat de gemeente Scherpenzeel een groter aanbod in woningen ziet dan de VNG.

Meeste en minste daling

Ook in Hattem, Putten en Doesburg daalde het aantal huizen drastisch, met 70 of meer procentpunt.

De minste daling was te zien in Brummen. Die gemeente had in 2016 de beschikking over 155 koopwoningen. Er kwam flink wat vrij in het jaar erop; in totaal 177. Afgelopen jaar zakte het aantal terug tot 124 vacante woningen.