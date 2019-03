LIVEBLOG deel 3 (gesloten) - Stembureaus gesloten, nu de stemmen tellen

Omroep Gelderland was woensdagochtend al op verschillende plekken in de provincie aanwezig Lees erover in Liveblog deel 1 | We mogen naar de stembus! en LIVEBLOG deel 2 - Huisdieren en kinderen gaan mee stemmen.

Uitslagen live op tv

Omroep Gelderland doet vanavond live verslag van de verkiezingsuitslag. We zijn aanwezig in het provinciehuis. Irene ten Voorde, Erik van der Pol en Annemieke Schakelaar verzorgen de presentatie. De uitslagenavond wordt live uitgezonden op TV Gelderland, app/web en YouTube van 21.00 tot 01.00 uur.

21.30 uur: We gaan dit liveblog sluiten. We gaan nu op onze website de uitslagen en opkomstcijfers melden.

21.25 uur: Dat tellen is overigens best een hectisch klusje.

21.20 uur: De stembiljetten liggen inmiddels weer op tafel in het provinciehuis.

21.10 uur: Het tellen van de stemmen begint op het provinciehuis in Arnhem..

21.05 uur: De opkomst in Gelderland lijkt zo'n vier procent hoger te zijn dan vier jaar geleden.

21.00 uur: De gemeente Bronckhorst zal vanavond geen uitslagen presenteren.

20.55 uur: De gemeente Rozendaal laat weten dat de opkomst ondertussen 79,1 procent is.

20.53 uur: Jan Markink van de VVD heeft vertrouwen in de uitslagen vanavond.

20.47 uur: In Arnhem hetzelfde verhaal.

20.43 uur: Ook bij dit stembureau in Nijmegen is het nog druk.

20.35 uur: Bij het stembureau in 'Het Badhuis' aan de Daalseweg in Nijmegen staat nog een flinke rij buiten. De mensen moeten zeker een half uur wachten. De voorzitter van het stembureau zegt om 21.00 uur wel de deuren te sluiten. 'Iedereen die dan binnen is mag nog stemmen. Alles wat nog buiten staat, is te laat.'

20.13 uur: Hoewel in de rest van Gelderland nog gewoon tot 21.00 uur gestemd kan worden, zijn ze er in Oldebroek klaar mee. Om 20.00 uur tweette de gemeente dat alle stembureaus gesloten zijn. Foutje natuurlijk.

20.08 uur: Michiel Scheffer, lijsttrekker van D66, staat naast verslaggever Annemieke Schakelaar in het provinciehuis. 'Ik heb een goed gevoel over vanavond. Ik hoor dat toch wel veel mensen op D66 gaan stemmen.' En dat terwijl D66 er niet al te best voor stond in de prognoses.

20.03 uur: De opkomst lijkt in Gelderland overal hoger te zijn dan vier jaar geleden. In Rozendaal is om 20.00 uur de opkomst bijvoorbeeld 76,1 procent. Vier jaar geleden kwam in totaal 75 procent van de stemgerechtigden opdagen.

19.58 uur: De politieke partij Code Oranje hoopt op minimaal twee zetels in Gelderland. Ze hopen dat Ruud Koorenstra ook de Eerste Kamer in kan. De champagne staat alvast klaar.

19.51 uur: De Ridders van Gelre maken zich klaar voor een avondvullend programma op TV Gelderland.

19.46 uur: Ook de NOS zendt vanavond uit vanuit het provinciehuis. Dionne Stax presenteert.

19.41 uur: Het stemmen op het provinciehuis in Arnhem gaat ook nog gewoon door.

19.35 uur: In Nijmegen is de opkomst nog altijd hoog. Ook om 19.00 uur waren er meer mensen dan vier jaar geleden.

19.30 uur: In Elst haast iedereen zich nog om te gaan stemmen. Gaat u ook nog?

19.25 uur: In het provinciehuis zijn ze nog altijd druk met de voorbereidingen op de live-uitzending van vanavond.

19.15 uur: Mocht er in jouw stembureau ook iets aan de hand zijn, laat het ons weten via de mail!

19.00 uur: Update: er zijn weer nieuwe stembiljetten geleverd op het stembureau in Nijmegen.

18.44 uur: De stembiljetten bij het stembureau in het wijkcentrum Titus Brandsma in Nijmegen zijn op. 30 minuten eerder vroeg het stembureau bij de gemeente om een nieuwe voorraad, maar de lading is er dus niet op tijd. Het stembureau sluit niet, maar ze sturen tijdelijk mensen door naar stembureau 81 in de Michiel de Ruyterschool in Nijmegen. Bij de Michiel de Ruyterschool is de rij inmiddels lang.

De gemeente Nijmegen laat weten dat de stembiljetten onderweg zijn. 'Soms gaat het heel hard. We sturen altijd meteen nieuwe stembiljetten als er minder dan 200 liggen. Het is op dat stembureau altijd druk, maar nu nog drukker dan anders', aldus een woordvoerder.

18.35 uur: Stemmen is natuurlijk niet alleen het laten horen van je stem. Maar ook een sociale aangelegenheid. In Rozendaal is ondertussen al meer dan 60 procent wezen stemmen, meldt de burgemeester.

18.30 uur: Niet op alle stations staat nog een lange rij met stemmers. Maar dat is ook positief: je kan eerder de trein halen.

18.25 uur: Door de dag heen was Omroep Gelderland natuurlijk aanwezig op verschillende stembureaus. Hoe het stemmen in Gelderland verliep ziet u in onderstaand filmpje.

18.15 uur: In het provinciehuis is iedereen druk bezig met het opbouwen voor de live-uitzending van vanavond.

18.05 uur: De stemmers uit Molenhoek hebben dit jaar soms wat praktische problemen bij het stemmen. Zo moeten ze soms hun eigen dorp uit...

Hoe zit dat? Lees dat hier: Gelderlanders uit Molenhoek kunnen niet in eigen dorp stemmen

17.56 uur: Het CDA wil graag meer arbeidsmigranten naar Gelderland halen, dat zegt CDA-lijsttrekker Gerhard Bos. Waarom?

Dat staat in het verhaal: CDA: haal meer arbeidsmigranten naar Gelderland.

17.50 uur: Om 17.45 uur bracht onderzoeksbureau IPSOS naar buiten dat zo'n 33 procent van de Nederlandse bevolking inmiddels zijn of haar stem heeft uitgebracht. Dat is iets hoger dan vier jaar geleden.

17.41 uur: 'Voor mij is het doodgewoon om te stemmen. Vooral omdat het vroeger verplicht was'. In Zutphen vinden de mensen het enorm belangrijk om te gaan stemmen.

17.32 uur: Nu het spits wordt worden de rijen bij de stembureaus op de stations alleen maar langer. Zo ook op Arnhem Centraal.

17.30 uur: We starten een nieuw liveblog.