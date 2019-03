LIVEBLOG deel 3 - U heeft nog een paar uur om te stemmen!

Omroep Gelderland was woensdagochtend al op verschillende plekken in de provincie aanwezig Lees erover in Liveblog deel 1 | We mogen naar de stembus! en LIVEBLOG deel 2 - Huisdieren en kinderen gaan mee stemmen.

19.15 uur: Mocht er in jouw stembureau ook iets aan de hand zijn, laat het ons weten via de mail!

19.00 uur: Update: er zijn weer nieuwe stembiljetten geleverd op het stembureau in Nijmegen.

18.44 uur: De stembiljetten bij het stembureau in het wijkcentrum Titus Brandsma in Nijmegen zijn op. 30 minuten eerder vroeg het stembureau bij de gemeente om een nieuwe voorraad, maar de lading is er dus niet op tijd. Het stembureau sluit niet, maar ze sturen tijdelijk mensen door naar stembureau 81 in de Michiel de Ruyterschool in Nijmegen. Bij de Michiel de Ruyterschool is de rij inmiddels lang.

De gemeente Nijmegen laat weten dat de stembiljetten onderweg zijn. 'Soms gaat het heel hard. We sturen altijd meteen nieuwe stembiljetten als er minder dan 200 liggen. Het is op dat stembureau altijd druk, maar nu nog drukker dan anders', aldus een woordvoerder.

18.35 uur: Stemmen is natuurlijk niet alleen het laten horen van je stem. Maar ook een sociale aangelegenheid. In Rozendaal is ondertussen al meer dan 60 procent wezen stemmen, meldt de burgemeester.

18.30 uur: Niet op alle stations staat nog een lange rij met stemmers. Maar dat is ook positief: je kan eerder de trein halen.

18.25 uur: Door de dag heen was Omroep Gelderland natuurlijk aanwezig op verschillende stembureaus. Hoe het stemmen in Gelderland verliep ziet u in onderstaand filmpje.

18.15 uur: In het provinciehuis is iedereen druk bezig met het opbouwen voor de live-uitzending van vanavond.

18.05 uur: De stemmers uit Molenhoek hebben dit jaar soms wat praktische problemen bij het stemmen. Zo moeten ze soms hun eigen dorp uit...

Hoe zit dat? Lees dat hier: Gelderlanders uit Molenhoek kunnen niet in eigen dorp stemmen

17.56 uur: Het CDA wil graag meer arbeidsmigranten naar Gelderland halen, dat zegt CDA-lijsttrekker Gerhard Bos. Waarom?

Dat staat in het verhaal: CDA: haal meer arbeidsmigranten naar Gelderland.

17.50 uur: Om 17.45 uur bracht onderzoeksbureau IPSOS naar buiten dat zo'n 33 procent van de Nederlandse bevolking inmiddels zijn of haar stem heeft uitgebracht. Dat is iets hoger dan vier jaar geleden.

17.41 uur: 'Voor mij is het doodgewoon om te stemmen. Vooral omdat het vroeger verplicht was'. In Zutphen vinden de mensen het enorm belangrijk om te gaan stemmen.

17.32 uur: Nu het spits wordt worden de rijen bij de stembureaus op de stations alleen maar langer. Zo ook op Arnhem Centraal.

17.30 uur: We starten een nieuw liveblog.

Omroep Gelderland doet vanavond live verslag van de verkiezingsuitslag. We zijn aanwezig in het provinciehuis. Irene ten Voorde, Erik van der Pol en Annemieke Schakelaar verzorgen de presentatie. De uitslagenavond wordt live uitgezonden op TV Gelderland, app/web en YouTube van 21.00 tot 01.00 uur.