Oost Gelre en Rompa alsnog in gesprek over geuroverlast leerlooierij

Oost Gelre en Rompa Tanneries gaan alsnog in gesprek over het beteugelen van de geuroverlast van de leerlooierij in Lichtenvoorde. Dat is de uitkomst van de zaak bij Raad van State in Den Haag, waar Rompa bezwaar maakte tegen een dwangsom door de gemeente.

Ondertussen gaat de productie bij Rompa door en daarbij mag een giftige stof gebruikt worden die noodzakelijk is voor de bewerking van het leer.

Rompa moet wel met een onderzoeksrapport komen waarin wordt aangetoond dat het bedrijf voldoende maatregelen heeft genomen om ernstige ongelukken met de chemicaliën te voorkomen.

'Stoffen veilig opgeslagen'

Rompa-directeur Twan de Bie ziet op dat vlak geen problemen. 'We hebben de stoffen al die jaren al veilig opgeslagen. Dat is verder ook niet relevant. Het belangrijkste is dat we gelukkig met de gemeente in gesprek gaan over het beteugelen van de geuroverlast voor de bewoners. Dat is de enige manier om tot een goede oplossing te komen.'

De verhouding tussen bedrijf en gemeente verslechterde toen Rompa een aanvraag voor een nieuwe vergunning introk, waarna Oost Gelre terugviel op de vergunning van 2002 en daarop besloot te gaan handhaven.

Bij een onderzoek werd 12.000 liter van de giftige stof H330 afgevoerd, want er mocht maximaal 350 liter opgeslagen mogen worden volgens die oude vergunning uit 2002.

Proces-verbaal

Tijdens de rechtszaak bij Raad van State bleek dat maximaal 485 liter H330 aanwezig mag zijn bij het bedrijf. Daarnaast trof de gemeente de stof H331 aan, die niet in de - verouderde - vergunning staat vermeld.

'6.900 kilogram, de hoeveelheid die nodig is voor week productie', zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. 'Die stof mocht volgens de vergunning niet aanwezig zijn en daar is proces-verbaal van opgemaakt. Dat is verder aan het Openbaar Ministerie.'

Rompa vraagt nu opnieuw een vergunning aan en de dialoog met de gemeente wordt gezocht. 'We zullen zien hoe constructief het bedrijf is, we gaan er met open vizier in', zegt Porskamp. 'Wij houden de regie.'

Strengste norm

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre wijst erop dat de gemeente met betrekking tot de geuroverlast uitgaat van de strengste norm, daar waar het bedrijf zich zou richten op een lagere norm.

Oost Gelre zou Rompa (voormalig Hulshof) het liefst zien verkassen van de kern van Lichtenvoorde naar bijvoorbeeld bedrijventerrein De Laarberg bij Groenlo.

Komt een verhuizing aan de orde in de gesprekken? 'Het bedrijf zit er nu eenmaal en het is wat dat betreft roeien met de riemen die je hebt', verklaart Porskamp. 'We willen een signaal naar de buurt afgeven door van de strengste norm uit te gaan wat betreft de geuroverlast.'

'Complex spanningsveld'

Oost Gelre 'vecht' echter niet alleen met Rompa bij de rechter van Raad van State, maar ook met de buurt. Postkamp: 'Die uitspraak volgt nog. De buurt wil dat we aan de achterkant van het bedrijf een aarden wal aanleggen om de stank te beteugelen. Het is een complex spanningsveld.'

Zie ook: Leerlooierij Rompa gaat juridisch gevecht aan met Oost Gelre