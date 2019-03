'Vroeg Eropaf-methode bij schulden werpt zijn vruchten af'

Woensdag tekenden wethouder Martien Louwers en 15 organisaties een nieuw convenant om problematische schulden terug te dringen. Daarnaast werd een nieuw convenant Meldpunt Ontruimingen getekend.

Problematische schulden voorkomen



Met de methode Vroeg Eropaf willen de ondertekenaars gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden bij inwoners ontstaan. Het niet-betalen van de vaste lasten is een belangrijk eerste signaal dat laat zien dat de financiële situatie zorgelijk is. Door dit te onderkennen en er letterlijk op af te gaan, kunnen veel problemen worden voorkomen. De betreffende huishoudens krijgen passende schulddienstverlening aangeboden.



Het duurt doorgaans wel vijf jaar voordat iemand om hulp durft te vragen, vindt Louwers. 'Dan zijn de schulden vaak al zo fors opgelopen, dat je er in je eentje niet meer uit kunt komen. En daardoor krijg je nog veel meer problemen. Dit Vroeg Eropaf-project helpt je dan echt vooruit.'

1000 Arnhemmers

De medewerkers van Vroeg Eropaf hebben inmiddels zo'n 1000 Arnhemmers bezocht. Inwoners die meedoen aan het traject zien hun schulden dalen en zijn weer in staat om regelmatige betalingen te doen, voor bijvoorbeeld energie en huur.

Het is vervolgens wel van belang dat ze niet opnieuw in financiële problemen komen. Daarom nemen de wijkteams twee maanden na afloop van de Vroeg Eropaf-interventie contact op met de inwoner om te bespreken of alles goed gaat, of alle afspraken worden nagekomen en of er nog hulp nodig is.

Veel schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens doen mee met de aanpak. Het gaat om Menzis, CZ, VGZ, NUON, Eneco, Vitens, de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare, Portaal, Habion, Omnia Wonen en Mooiland en de gemeente Arnhem zelf. Het convenant wordt medeondertekend door welzijnsorganisatie Rijnstad, die de huisbezoeken doet bij mensen met waar een zorgelijke financiële situatie dreigt. Ook VGGM en BKR uit Tiel tekenen het convenant. Zij verzorgen de datakoppeling.



Het Meldpunt Ontruimingen is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare, Portaal, Rijnstad, Mooiland en Habion en de Stichting Wijkteams Arnhem. Het doel van dit meldpunt is het voorkomen van ontruimingen van huurwoningen als gevolg van huurschulden. Bij de gemelde huurachterstanden ligt er al een vonnis tot ontruiming van de rechtbank.