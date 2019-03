Frits Wester krijgt 1e exemplaar oorlogsdichtbundel

Parlementair journalist Frits Wester neemt op 8 april in Doetinchem het eerste exemplaar van de oorlogsdichtbundel 'Vanuit het donker naar het licht' in ontvangst. Auteur Leonie Vrieze overhandigt de bundel bij het Vrijheidsmonument in het Mark Tennant-plantsoen bij de Nieuwstad. Het 52 pagina's tellende boekje heeft als ondertitel: 'Gedichten over de Tweede Wereldoorlog en de huidige samenleving'.

Opa over de oorlog

De Varsseveldse is in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd geraakt door haar opa. Die vertelde haar over wat de oorlog voor de gewone vrouw-man betekende. Hij liet haar min of meer ervaren hoe het dagelijks leven er in die tijd uitzag, dat je niet vrij over straat kon, 's avonds binnen moest blijven, en dat je mensen in nood moest helpen. De familie bood ook onderduikers een schuilplaats. Volgens haar opa moeten we er voor waken dat de mensen die onder de oorlog hebben geleden geen aandacht krijgen.

'Ik heb zijn boodschap en levenswijsheid zo goed mogelijk proberen mee te nemen en ook geuit in mijn gedichtenbundel'. In de bundel probeer ik uitleg te geven over de impact die oorlog op mensen had in de hoop dat het een leerschool is voor nu'. Hieronder een gedicht uit de bundel:

Enkele reis

Ze keek uit op de poort.

En was pas zeven jaar.

Maar bestempeld als het verkeerde soort.

Over haar was het oordeel al klaar.

Ze liep door de gang.

Aan weerszijde was prikkeldraad.

De weg naar het einde was niet lang.

Ze kwam hier door verraad.

Ze was een nummer na haar dood.

Op een lijst stond het geschreven.

De ster met daarop Jood.

Kostte haar het leven.

De bundel 'Vanuit het donker naar het licht' is verkrijgbaar via deze site.

Vrieze schreef eerder het boek 'Bedankt voor onze vrijheid!' waarvan premier Mark Rutte het eerste exemplaar in ontvangst nam.