Massale toeloop in kerk Wilp voor dorpsquiz

Het was een eerste voorzet. Met aanwijzingen over de dorpsquiz die eigenlijk vrijdag pas echt begint. Afgeladen was de kerk: er moesten zelfs mensen onverrichter zake naar huis terug omdat er geen plek meer was.

Gewapend met notitieblokjes en foto- en filmapparatuur kwamen de quizgangers naar de kerkdienst. Zo vol had de dominee zijn kerk nog nooit gezien. 700 bewoners van voornamelijk Wilp zelf en enkelen van daar buiten, doen namelijk mee aan de 'Dijk van een Dorpsquiz. En dat terwijl de plaats zelf nog geen duizend inwoners telt. Het definitieve aantal van 57 teams overtreft elke verwachting.

Waar de aanwijzing zich bevindt is niet duidelijk. In de corsage van de organisatie? Heeft het kerkkoor er iets mee te maken; zij zongen toch een nummer van De Dijk? De nummers van de psalmen: alles kan een mogelijke aanwijzing bevatten. Zelfs de verslaggever en cameraman van omroep Gelderland werden door sommigen als potentiële aanwijzing beschouwd: 'we gaan kijken naar jullie uitzending vanavond hoor!'

Orakel van de Dorpsquiz

Het idee voor een Dorpsquiz ontstond toen er in omliggende plaatsen soortgelijke quizzen werden georganiseerd. Inmiddels groeit de populariteit voor deze lokale spellen enorm. Guus Kroes: 'Samen spelen is enorm leuk, dat zie je overal. Maar ook het samen organiseren is geweldig'.

Na de kerkdienst krijgen de 57 teams uitleg over welke tien categorieën aan bod komen. Organisator Guus Kroes: 'We zorgen er voor dat er voor iedereen in een team wat te doen is. Er zijn doe-vragen, creatieve vragen, opzoekvragen, vragen over de actualiteit en natuurlijk veel lokale vragen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ook mogen de teamcaptains zondag één vraag stellen aan het zogeheten orakel van de Dorpsquiz'.

Of de antwoorden van het orakel wat hebben opgeleverd: de meeste deelnemers bleven na de kerkdienst in verwarring achter. 'Geen idee', zeiden de meesten als je naar de aanwijzing vroeg. Vrijdag: dan worden de 100 vragen openbaar gemaakt en kan heel Wilp en omstreken gaan proberen de vragen op te lossen. Ze hebben er tot 23.30 uur de tijd voor.

Hans Kazàn aan het woord:

De echte uitslag is pas tijdens een feestavond op 10 mei omdat alles nagekeken moet worden. Of er daarna weer snel een nieuwe quiz komt, is nog maar de vraag. Guus Kroes: 'De bedoeling is om het over twee jaar weer te doen maar dan moeten er wel meer mensen in de organisatie komen, want het is enorm veel werk. We doen het nu met zes mensen, hoeveel uren we er al in hebben zitten, is niet te tellen. Maar dat maakt niet uit, want we hebben zoveel lol!'