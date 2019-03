Doetinchem brengt stembureau naar jongeren

Op het Graafschap College in Doetinchem was woensdag een speciaal stembureau gevestigd om jongeren bij de verkiezingen te betrekken. Aanvankelijk zou er ook een verkiezingsfestival met activiteiten plaatsvinden, maar die zijn door de gebeurtenissen in Utrecht afgelast.

'Het is heel bijzonder dat we voor het eerst hier op school een stemlocatie hebben', vertelt docent Sjaak Leijtens van het Graafschap College. 'Het is helaas niet zo uitgepakt als we zouden willen. We hadden een verkiezingsfestival met verschillende activiteiten georganiseerd, maar dat hebben we moeten afblazen door de gebeurtenissen in Utrecht. Het is een triomf voor de democratie dat het stembureau op school toch door kon gaan.'

Studenten Eline Krabben en Mano Spoor mogen dit jaar voor het eerst stemmen en vinden het belangrijk dat meer jongeren dat gaan doen. 'Vaak stemmen jongeren niet, omdat ze denken dat ze geen invloed hebben', zegt Spoor. 'Juist omdat we met z’n allen gaan stemmen kun je invloed uitoefenen op de politiek.' Eline sluit zich daarbij aan. 'Jongeren bepalen straks de toekomst. Ik vind met name het klimaat belangrijk en dat jongeren daarover mee mogen stemmen.'



Ook burgemeester Mark Boumans nam een kijkje op het stembureau en ondersteunt het belang dat jongeren stemmen. 'Het is ontzettend belangrijk', aldus Boumans. 'Het gaat over de toekomst van onze provincie en over het waterschap waarin we wonen en leven.'

Volgens Boumans is de animo onder jongeren om te stemmen minder groot. 'Soms is de drempel om naar een stembureau te gaan ook wat hoger. Daarom is dit initiatief mooi en proberen we het stembureau naar de jongeren toe te brengen.' Boumans hoopt dat het stembureau op het Graafschap College een succes is en dat het in de toekomst vaker als stembureau gebruikt kan worden.