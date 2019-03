Veel aanvragen financiële noodhulp Rheden

In de gemeente Rheden wordt vaak een beroep gedaan op financiële noodhulp. Veel vaker dan in Amsterdam, Leiden of Friesland. Ook is de bewindvoering slecht geregeld en zit regelgeving in de weg. Dit constateert Stichting Urgente Noden (SUN) Rheden.

door Huibert Veth

SUN Rheden helpt mensen die in acute financiële nood zitten. Dit gebeurt door een éénmalige financiële bijdrage te geven op het moment dat mensen geen beroep meer kunnen doen op uitkeringen of andere regelingen. Dit is een bijdrage voor bijvoorbeeld kleding, levensonderhoud of studie.

140 aanvragen

Voorzitter Eduard Mesritz presenteerde dinsdagavond de resultaten van 2018 aan de gemeenteraad van Rheden. Er werd 140 keer een beroep gedaan op de financiële noodhulp. In verhouding kwamen er alleen in Rotterdam meer aanvragen binnen.

Naar de reden voor dit relatief hoge aantal is het volgens Mesritz gissen. Wel geeft hij aan dat het alles te maken heeft met hoe de politiek met armoedebeleid omgaat. 'In Rotterdam komen de vele aanvragen door het feit dat Leefbaar Rotterdam aan de macht was. Mensen stonden bij de gemeente voor een dichte deur.'

Verhouding aantal aanvragen t.o.v. aantal inwoners bij Stichting Urgente Noden Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Friesland en Rheden. Tekst gaat verder onder afbeelding.

'Administratie bewindvoerders tenenkrommend'

Mesritz vindt de slechte administratie bij bewindvoerders tenenkrommend. 'Ik ben een cliënt tegengekomen die vier maanden geen vaste lasten had betaald terwijl hij onder bewindvoering stond.' Ook ziet hij veel mensen die in cirkels terechtkomen omdat 'regeltjes in de weg zitten'.

'Een voorbeeld van een hulpaanvraag is een alleenstaande vrouw die bij ons aanklopte nadat ze gevlucht was uit haar echtelijke woning wegens geweld', vervolgt Mesritz. 'De ex-partner stalkte haar. De politie adviseerde om elders in Nederland te gaan wonen. Haar WIA-uitkering moest ze op dat moment delen en ze had onvoldoende gespaard. Voor de eerste maand huur hebben we haar toen 400 euro gegeven.'

Zoveel geld als nodig

Ook voor dit jaar verwacht Mesritz weer rond de 140 aanvragen uit te komen. Op het aantal aanvragen zit geen maximum. De sponsoren verstrekken zoveel geld als nodig is.