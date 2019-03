Vrijheidsfestival Ede

Zaterdag 13 april viert Ede haar bevrijding.

Voor de derde achtereenvolgende keer organiseert Akoesticum in samenwerking met gemeente Ede en Platform Militaire Historie Ede, het Vrijheidsfestival. Het programma bestaat uit The Battle, een educatieve voorstelling voor scholieren op 10-11-12 april en de herdenking, een expositie en het Tour of Freedom concert op zaterdag 13 april.

Locatie: Nieuwe Kazernelaan 2 – D42, 6711 JC Ede (Gld)

Herdenking | aanvang 11:00

De verschillende dorpen uit de gemeente Ede zijn op 16 en 17 april 1945 door het First Canadian Corps bevrijd. Op zaterdag 13 april worden de Canadese en Britse bevrijders van Ede herdacht.

Toespraak door Burgemeester Verhulst

Aanvang: 11:00

Locatie: Bevrijdingsmonument, Hoek Arnhemseweg/Vossenakker

Het Platform Militaire Historie Ede opent 13 april in De Smederij een nieuwe expositie over de mobilisatie van het Nederlandse leger en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Tussen 12.00 en 17.00 uur kunt u bij De Smederij terecht voor een uitgebreid, historisch programma. Er wordt deze dag een uniek beeld van het Nederlandse leger gepresenteerd. Naast een originele Nederlandse pantserwagen zal er ook een kanon 6-Veld met paarden aanwezig zijn en wordt er een kampement met militairen in originele uniformen opgebouwd. De expositie wordt om 13.00 uur in het bijzijn van de Heidehoogheden met een kanonschot geopend. In De Smederij is de Mess geopend en voor de muzikale omlijsting van het programma zorgt Free Line. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een geslaagde historische middag. U bent van harte welkom aan de Verbindelaarsweg nr. 100 in Ede.

Zie hier volledige programma.