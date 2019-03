LIVEBLOG deel 2 I We gaan naar de stembus!

Stemmen in het oude stadhuis in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

Omroep Gelderland was woensdagochtend al op verschillende plekken in de provincie aanwezig Lees erover in Liveblog deel 1 | We mogen naar de stembus!

13.22 Vanuit steeds meer gemeenten druppelen opkomstcijfers binnen. In Nijmegen is de opkomst is iets hoger dan vier jaar geleden.

In de meeste gemeenten wordt meer voor de Provinciale Staten dan voor de Waterschappen gestemd. Bijvoorbeeld in Apeldoorn.

13.20 Leerlingen beveiliging van ROC Rivor in Tiel helpen bij een aantal stembureaus in Tiel met de ontvangst. Ze zijn er in het bijzonder voor mensen die minder mobiel zijn. Dit omdat niet alle stembureaus aan de eisen voor toegankelijkheid voldoen.

13.12 Partijen probeerden de afgelopen dagen jongeren met vijf woorden te overtuigen naar de stembus te gaan. Welke partij maakte het meeste indruk? Lees het hier

13.05 Voorzitter Harry Seegers van stembureau Nijmegen is blij met zijn nieuwe scansysteem, dat werkt met een QR-codescanner

13.00 In het Rivierengebied wordt volop gestemd. Riny ter Haar, hoofdredacteur van Stads TV Tiel geeft een update uit die regio:

12.30 Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, heeft gestemd en roept iedereen op hetzelfde te doen.

Waar stemmen we voor vandaag?

Voor wie niet precies weet wat er vandaag allemaal op het spel staat, hebben we onderstaande video gemaakt.

De stemlokalen zijn woensdag open tot 21.00 uur. Stemmen kan overal binnen je eigen gemeente. Op diverse stations kan ook worden gestemd, daar verschillen de openingstijden.

