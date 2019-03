LIVEBLOG deel 2 - Huisdieren en kinderen gaan mee stemmen

Omroep Gelderland was woensdagochtend al op verschillende plekken in de provincie aanwezig Lees erover in Liveblog deel 1 | We mogen naar de stembus!

16.35 Een nieuw opkomstpercentage vanuit Arnhem. Om 16.00 uur was de opkomst voor de Provinciale Staten 19,9 procent en voor de Waterschappen 19,1 procent. Nijmegen kwam om 15.00 uur met een update:

16.28 De Provinciale Statenleden die woensdag worden gekozen, gaan op 27 mei naar de stembus om te stemmen voor de Eerste Kamer. Daarmee zijn de Provinciale Statenverkiezingen getrapte verkiezingen.

Omroep Gelderland-journalist Annemieke Schakelaar verbleef dagenlang in de Eerste Kamer en al haar opnames verwerkte zij in de podcastserie De staat van de senaat, een luisterdocumentaire, in vier afleveringen. De staat van de senaat is behalve op deze website ook te vinden in de Omroep Gelderland-app en op podcastapps als Spotify, Apple Podcasts, Stitcher en Player FM.

16.16 Een kiezer uit Giesbeek brengt een 'proteststem' uit: 'We worden te veel uitgekleed door politieke partijen', vindt hij.

Luister hier het de hele reportage uit Giesbeek terug:

Stemmen in Giesbeek:

16.01 Er zijn nieuwe landelijke opkomstcijfers. Van de kiesgerechtigden in Nederland heeft 26 procent om 15.45 uur gestemd voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Dat is iets meer dan bij de verkiezingen van 2015 op dat tijdstip. Dit blijkt uit een indicatie van de opkomst gemeten door onderzoeksbureau Ipsos.

15.59 In Dieren claimen ze het jongste stembureau van de provincie te zijn. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van het bureau is 23 jaar.

15.54 In Molenhoek (Limburg) is iets geks aan de hand. Een klein deel van de inwoners woont niet op Limburgse, maar op Gelderse grond. Die adressen vallen niet onder de gemeente Mook en Middelaar, maar onder de gemeente Heumen. Deze mensen kunnen dus niet in hun eigen dorp stemmen, maar moeten daarvoor naar Malden of Heumen.

Luister hier de reportage van verslaggever Rob Haverkamp terug:

15.45 Veel mensen gaan na werk richting het stemhokje. Hier een reminder van de regels die daar gelden:

Een #stemfie mag dus wel...!

15.29 Rosan uit Giesbeek is een half jaar geleden 18 jaar geworden en heeft voor de eerste keer gestemd!

15.23 Verslaggeefster Kelly Tanghe is in Apeldoorn en sprak daar met de voorzitter van het stembureau in het gemeentehuis in Apeldoorn. Sinds het middaguur heeft hij het behoorlijk druk. Wat de Apeldoornse kiezers betreft: de een weet niet op wie hij moet stemmen, de ander heeft overal een mening over.

Luister de reportage hier terug:

15.01 Op de campus van de Wageningen Universiteit is de opkomst extreem hoog: 117 procent! Kiezers krijgen een stempas met daarop het stembureau dat het dichtst bij hun woning is. Studenten hebben de stempas duidelijk mee naar de universiteit genomen en brengen daar hun stem uit.

14.48 Kinderen zijn mee naar een stembureau in Malden voor een lesje democratie. Mee het stemhokje mag niet, want stemmen doe je alleen! Maar.. de stem in de bus doen mag weer wel.

14.32 Er wordt vandaag volop gestemd en de uitslagen komen vanavond. Maar bijna de helft van de Statenleden vertrekt sowieso; 24 van de 55 huidige leden staan niet op de lijst of op een onverkiesbare plek. Lees hier meer.

14.21 Ook een opkomstindicatie vanuit Tiel en Malden. In Tiel is de opkomst 19,3 procent voor de Provinciale Staten. Mensen stonden op het stadhuis in de rij. In Malden is de opkomst tot nu toe iets hoger: 24 procent voor de Provinciale Staten en 22 procent voor het Waterschap.

De rij op het stadhuis in Tiel:

14.17 Door een verbouwing staat dit stembureau niet in, maar om de hoek van het Apeldoornse gemeentehuis aan de Marktstraat.

14.00 Van de kiesgerechtigden in Nederland heeft 18 procent om 13.45 uur gestemd voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Dat is net zoveel als bij de verkiezingen van 2015 op dat tijdstip. Dit blijkt uit een indicatie van de opkomst gemeten door onderzoeksbureau Ipsos.

13.55 Verslaggever Lonneke Gerritsen is bij het stemlokaal in Villa Mondriaan in Winterswijk. Bekijk de reportage over het stemmen in stijl hieronder.

13.22 Vanuit steeds meer gemeenten druppelen opkomstcijfers binnen. In Nijmegen is de opkomst is iets hoger dan vier jaar geleden.

In de meeste gemeenten wordt meer voor de Provinciale Staten dan voor de Waterschappen gestemd. Bijvoorbeeld in Apeldoorn.

De gemeente Arnhem laat om 12.00 uur weten: opkomstpercentage Provinciale Staten 11,3 procent en Waterschap 10 procent.

13.20 Leerlingen beveiliging van ROC Rivor in Tiel helpen bij een aantal stembureaus in Tiel met de ontvangst. Ze zijn er in het bijzonder voor mensen die minder mobiel zijn. Dit omdat niet alle stembureaus aan de eisen voor toegankelijkheid voldoen.

13.12 Partijen probeerden de afgelopen dagen jongeren met vijf woorden te overtuigen naar de stembus te gaan. Welke partij maakte het meeste indruk? Lees het hier

13.05 Voorzitter Harry Seegers van stembureau Nijmegen is blij met zijn nieuwe scansysteem, dat werkt met een QR-codescanner

13.00 In het Rivierengebied wordt volop gestemd. Riny ter Haar, hoofdredacteur van Stads TV Tiel geeft een update uit die regio:

12.30 Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, heeft gestemd en roept iedereen op hetzelfde te doen.

