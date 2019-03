Bezoekerscentrum WOII in Doetinchem geopend

Door het luiden van de klok van de voormalige aula aan de Loolaan in Doetinchem is dinsdagmiddag het bezoekerscentrum Tweede Wereldoorlog Doetinchem geopend. In het centrum is speciale aandacht voor de bombardementen op de stad waarbij in maart 1945 ongeveer 140 mensen omkwamen.

'We zitten op dit moment op een kantelpunt', zegt Karel Berkhuysen van de stichting Doetinchem Herdenkt. 'De generatie die de oorlog heeft meegemaakt slinkt snel. Kinderen die nu geboren worden, kunnen niet meer uit eerste hand de verhalen uit die tijd horen.'

Herinneringen in stand houden

Het bezoekerscentrum moet volgens Berkhuysen die verhalen bij elkaar brengen om zo de herinneringen aan de oorlog in stand te houden. Burgemeester Mark Boumans mocht het bezoekerscentrum dinsdagmiddag officieel openen en steunt het initiatief. 'Het is echt een idee dat vanuit de samenleving is gekomen', aldus Boumans. 'Mensen die zich betrokken voelen bij de oorlog en dat zie je terug tijdens deze opening.'



Eén van de bezoekers die aanwezig was tijdens de opening en de oorlog van dichtbij mee maakte is Died de Bruijn. Hij herinnert zich nog goed het bombardement op Wageningen waar hij destijds woonde. Twintig jaar geleden verhuisde hij naar Doetinchem. Hij ziet veel gelijkenissen tussen beide bombardementen. 'We hoorden de bommen vallen en zagen de hele wijk in brand staan', aldus De Bruijn. 'We mochten de wijk niet meer in als kind. Dat is hier in Doetinchem ook gebeurd. Ik voel mij lotgenoot met de mensen die hier hetzelfde hebben meegemaakt. Ik ben blij dat het stof er wordt afgeschud en dat we kunnen laten zien wat oorlog met mensen doet.'



Ontmoeten en delen

Het bezoekerscentrum moet volgens de stichting Doetinchem Herdenkt een plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen over de oorlog kunnen delen. 'Daarbij kun je ook denken aan scholieren, maar het mag iedereen zijn', aldus Berkhuysen. 'Er zijn steeds meer mensen die met materiaal komen en ons dat aanbieden. We proberen dat hier te verzamelen en te verwerken. Zo proberen we iedereen die dat wil van goede informatie te voorzien.'