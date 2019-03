Het is weekend! En dit zijn de leukste uittips van Esther

Er is dit weekend weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Duik in de wereld van de spiritualiteit

In Omnisport in Apeldoorn kun je dit weekend naar de spirituele beurs Paraview. Je kunt er kennis maken met spiritualiteit, paranormale zaken en verschillende alternatieve geneeswijzen. Ook zullen er onder anderen helderzienden, mediums, astrologen en paragnosten zijn.

Lentewandelen in de omgeving van Nijmegen

Het weer is al weer een stuk beter, dus je kunt er ook buiten op uit gaan. Zo kun je meewandelen met de 60ste Lentewandeltocht in de omgeving van Nijmegen. Zaterdag en zondag zijn er verschillende afstanden die je kunt lopen. De wandelingen gaan onder meer langs de stuwwal, door Heumensoord en de bossen van Berg en Dal.

Nijmegen viert weer het boekenfeest

Het is inmiddels een traditie. In het eerste weekend van de boekenweek vindt het Nijmeegs Boekenfeest weer plaats in de Vereeniging in Nijmegen. Tientallen schrijvers, dichters en journalisten reizen af naar Nijmegen voor de moeder aller Boekenfeesten! Er is natuurlijk ook aandacht voor het thema van de boekenweek dit jaar; 'de moeder de vrouw'.

Jazznight weer terug in Arnhem

We hebben het bijna 20 jaar moeten missen, maar vanaf dit weekend is het weer terug; De Arnhemse Jazznight. In verschillende zalen van Musis kun je zaterdag naar jazzoptredens. Van de oude stijljazz en bigband tot de moderne bijna geïmproviseerde muziek, het zal er allemaal te horen zijn.

Snuffelen tussen de tweedehands spullen in Gelredome

Liefhebbers van tweedehands spullen en antiek kunnen dit weekend het beste naar Arnhem gaan. In GelreDome wordt namelijk de Snuffelmarkt gehouden. Je kunt zaterdag en zondag langs de vele kraampjes struinen om op zoek te gaan naar iets leuks.

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl