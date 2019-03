Bijna helft van de Statenleden vertrekt sowieso

'Ja natuurlijk, doet dat pijn. Zeker nu er campagne wordt gevoerd, jeuken mijn handen. Maar het is een bewuste keuze geweest, het was een mooie tijd', zegt Pieter Plug van de ChristenUnie. Hij zit sinds 2007 voor de partij in Provinciale Staten.

Er zijn meer statenleden die stoppen na een aantal periodes. Onder hen zijn naast Plug veel huidige fractievoorzitters, zoals Mike Waltmans (VVD) en Fleur van der Schalk (D66). 'Ik vind het goed als mensen plaatsmaken voor een nieuwe club. Je moet verwondering hebben, een frisse blik. Die verdwijnt als je lang in het provinciehuis zit. Het is een lekenbestuur en het is goed als daar nieuwe mensen bijkomen', legt Van der Schalk uit. Fractievoorzitters zijn vaak leden die al lange tijd op in Provinciale Staten en dus is het niet gek dat juist zij verdwijnen na de verkiezingen.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Te druk

Maar er zijn ook andere redenen: bij het CDA vertrekken onder anderen Harold Zoet en Kees van Baak. Zij maakten dat in december al bekend dat ze niet op de lijst zouden staan omdat afspraken niet werden nagekomen. Bij de Partij voor de Dieren houdt Maaike Moulijn het voor gezien. Zij is simpelweg te druk. 'Het is de woensdag dat je druk bent met vergaderingen en werkbezoeken. Dat is vooral voor jonge ouders vaak lastig, want woensdag is voor schoolgaande kinderen de vrije middag. Je zag ook de afgelopen jaren veel jonge vaders die stopten om meer bij hun gezin te zijn.'

Vroegtijdig gestopt

De afgelopen jaren vertrokken tussentijds in totaal dertien statenleden, ofwel bijna één op de vier. Zorgen die wisselingen ook voor problemen? 'Ik maak me daar best wel zorgen over. Dat zag je bij de vorige wisseling ook. Dan neemt een partij een standpunt in, terwijl ze de afgelopen vier jaar iets heel anders vonden. Dan zijn er nieuwe mensen en dan wordt er toch afgeweken van de standpunten', vertelt Plug.

Statenleden krijgen een vergoeding van ongeveer 1000 euro en zijn daar meer dan 20 uur per week voor bezig. Volgens Bob Roelofs, griffier, is dat bedrag onvoldoende. 'Het argument dat politici zakkenvullers zijn, gaat in de provincie niet op. Geld is nooit de drijfveer. Raadsleden krijgen een vergoeding die is toegespitst op de grootte van de gemeente. Bij de staten is dat niet zo. In Gelderland komen ze er mager vanaf.'