Organisaties willen visstand in regio herstellen

Het Waterschap Rijn en IJssel en de Hengelsport Federatie Midden Nederland werken samen om de vispopulatie in de regio op peil te brengen. Zaterdag worden in de Berkel nabij Lochem in totaal 120 karpers uitgezet, maar ook voor andere wateren wordt gekeken naar opvulling.

'De karperuitzet in de Berkel is een onderdeel van een meerjarig karper uitzetproject binnen het gebied van Waterschap Rijn en IJssel', aldus de Hengelsport Federatie Midden Nederland. Eerder werden ook al schub- en spiegelkarpers uitgezet in Stroombroek (Braamt), ’t Hilgelo (Winterswijk) en de Slingeplas (Bredevoort). 'Omdat karpers zich van nature moeilijk voortplanten en er veel vissers graag karper vangen wordt de karperstand op peil gehouden met periodieke uitzettingen', zo laat de federatie weten.



Het Waterschap Rijn en IJssel ondersteunt de uitzetting. 'Afgelopen zomer hebben vrijwilligers vanuit de sportvisserij heel erg veel vissen gered uit de droogvallende beken en sloten', weet de federatie van vissers. 'Als dank hiervoor heeft het waterschap een bijdrage geleverd aan visherstel in haar werkgebied. Dit wordt nu ingevuld in de Berkel.'



Vispopulatie in drooggevallen water

In het najaar wordt onderzocht of wateren die tijdens de zomer droogvielen van nieuwe vis kunnen worden voorzien. 'Ook wil de federatie op een aantal plaatsen het herstel van de visstand bevorderen door een kleine uitzet van blankvoorn en zeelt', zo laat de Hengelsport Federatie Midden Nederland weten. 'Deze vissen kunnen zich weer voortplanten en zo een basis vormen voor het herstel van een natuurlijke visstand.'