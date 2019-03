Passagiersschip en vrachtschip botsen op de Waal, 160 passagiers van boord gehaald

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur bij de spoorbrug. Het 110 meter lange passagiersschip had in totaal, inclusief bemanning, 202 mensen aan boord. De 160 Zwitserse passagiers zijn in veiligheid gebracht, de 42 bemanningsleden blijven aan boord. Eén persoon liep een hoofdwond, meldt de politie.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat het vrachtschip geladen is met auto's. Volgens haar was er na de aanvaring een flinke brand op het zes jaar oude passagiersschip. Maar die is inmiddels geblust. Het schip, dat vanuit Duitsland de Waal op voer, heeft wel een gapend gat in de boeg. Het vrachtschip voer vanuit Vlissingen richting Duitsland.

Flinke schade aan de 'Edelweiss' - Foto: Persbureau Heitink

Hulpdiensten massaal uitgerukt

De hulpdiensten zijn na de melding massaal uitgerukt. Behalve de brandweer en ambulance zijn ook een politieboot en een boot van Rijkswaterstaat ter plaatse. Het betrokken vrachtschip 'Forenso' ligt inmiddels met schade aan de kade in Nijmegen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt er geprobeerd opvang te regelen voor de geschrokken passagiers. Ze worden opgevangen in het gemeentehuis van Nijmegen. Een andere rederij heeft aangeboden de passagiers verder te vervoeren.



Luister hier naar verslaggever Marc Loeven



'Enorme knal'

Een van de passagiers vertelde Omroep Gelderland hij wakker werd van een behoorlijke klap. 'Ik lag te slapen en werd wakker van een knal. Het was donker en alles was van het nachtkastje gevallen. We hebben ons aangekleed en zijn in het donker naar de receptie gegaan. Paniek was er helemaal niet. De bemanning haalde zelfs dekens voor mensen die het koud hebben.'

Problemen met schroef

Volgens de opvarende had de Edelweiss problemen met een van de schroeven, nadat het schip eerder een boomstam had geraakt. Het schip zou daarom maar op één motor varen. In Papendrecht zou dat probleem worden verholpen.

Bergers begonnen rond 10.00 uur met de berging van de Edelweiss. Het schip wordt naar de haven van Nijmegen gesleept. Over de oorzaak van de botsing kan Rijkswaterstaat nog niets zeggen.

Geen treinverkeer

Doordat één van de schepen een pijler van de spoorbrug ramde, werd het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd. Tussen Nijmegen en Arnhem reden geen treinen. Rond 06.45 uur kwam het treinverkeer weer op gang.

Het scheepvaartverkeer op de Waal gaat gewoon door.

De aanvaring gebeurde onder de spoorweg - Foto: Persbureau Heitink

De passagiers werden met boten naar de wal gebracht. Foto: Davy Derksen

Passagiers zijn van boord gehaald - Foto: Persbureau Heitink

Vrachtschip 'Forenso' ligt aan de kade - Foto: Omroep Gelderland

De hulpdiensten rukten massaal uit - Foto: Omroep Gelderland