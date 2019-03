Teruglezen | We mogen naar de stembus!

12.23 De gemeente West Maas en Waal hield een campagne op Facebook voor nieuwe vrijwilligers op de stembureaus. Gevolg is dat op elk stembureau zitten wel nieuwe mensen. Verslaggever Ton Arbouw peilt de sfeer:

12.10 In Gelderland zijn er bij de verkiezingen vier nieuwe partijen: Forum voor Democratie, DENK, Jezus Leeft en Lokale Partijen Gelderland/Code Oranje. Waarom gaan deze partijen de politiek in? En wat beweegt hun lijsttrekkers? Lees het hier

11.45 Verslaggever Lonneke Gerritsen is bij het stemlokaal in Villa Mondriaan. Een stemhok in stijl met uitzicht.

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk, met zijn 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland, stemde ook in Villa Mondriaan.

11.39 Weet je nog niet waar je gaat stemmen? In Gelderland zijn honderden stemlokalen ingericht. Op onderstaande kaart kan je zien waar je kunt stemmen.

11.20 Burgemeester Vincent van Neerbos van West Maas en Waal brengt vrijwilligers op een stembureau gebak.

11.11 Vanuit steeds meer gemeenten druppelen de eerste opkomstcijfers binnen. In Nijmegen is de opkomst is iets hoger dan vier jaar geleden:

11.05 Stemmen in stijl, namelijk tussen de schilderijen, kan in het Vila Mondriaan museum in Winterswijk.

10.53 Studenten van het Graafschap College in Doetinchem helpen op het stembureau op school.

10.51 Verslaggever Davie Klein Gunnewiek is bij het stemlokaal in het Graafschap College in Doetinchem.

10.46 Ze zijn nog te jong om te stemmen, maar àls Gelderse scholieren naar de stembus zouden mogen, dan zou GroenLinks vandaag de grote winnaar zijn. Dat blijkt uit de Scholierenverkiezingen van Prodemos. Lees hier meer.

10.41 Bij het stembureau in het gemeentehuis in Beneden-Leeuwen staat men in de rij om te stemmen, kinderen zijn mee.

10.32 Op het stadhuis in Tiel loopt het lekker door, ongeveer 150 kiezers kwamen er tot nu toe stemmen. De gemeente Tiel meldt om 10.00 uur een gemiddelde opkomst van 6,2 procent. Rond 15.00 uur en 20.00 uur volgens nieuwe indicaties van de opkomst in de gemeente.

10.20 Stemmen doen we niet alleen voor de Provinciale Staten, er is ook een stempas voor het waterschap op de mat gevallen. De waterschappen nemen bijvoorbeeld beslissingen over zaken als schoon water. Meer weten? Lees Wat valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen?

Deze man uit Ede legt het ook nog even uit (en neemt een duik):

10.10 In Zutphen kan je vandaag stemmen in twee stadhuizen, zowel in het oude als in het nieuwe gebouw. Verslaggever Madelien Jansen staat in het nieuwe stadhuis:

10.00 Op het stembureau in Tuil in de gemeente Neerijnen komen steeds meer mensen stemmen. De een doet dat op basis van het Kieskompas, de ander stemt op de partij waar hij altijd al op stemt.

Bekijk de reportage hier:

09.55 In het stembureau Loovelden in Huissen staan geen rijen, ondanks dat je bij je stemformulier een koekje of paasei krijgt!



09.50 Verslaggever Kelly Tanghe is in Harderwijk bij een mobiele stembus, een klein stemkantoor dat om de twee uur verhuist

09.43 Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, bracht zijn stem uit in Ubbergen in de gemeente Berg en Dal bij Nijmegen.

09.30 Het is nog rustig in De Zonneboom in Doetinchem.





09.27 Verslaggever Ton Arbouw is in Tuil en had tot nu toe 34 stemmers geteld...

09.24 Stemmen in Zoelen



09.10 Bij sommige stembureaus is het druk. Zo staan kiezers bij het Badhuis aan de Daalseweg in Nijmegen meer dan tien minuten in de rij om hun stem uit te brengen.

08.50 Er worden ook bij deze verkiezingen weer #stemfies gemaakt, dat is een selfie in een stemhokje. Redacteur Nelleke Arnout maakte er een in het stemhokje in de Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg in Arnhem.

08.15 De 18-jarige Lotte mag voor het eerst stemmen. En dan meteen twee keer. Stembureau 27 Martinus van Beekschool Nijmegen

08.13 In Wijkcentrum OZO in Wijchen is al druk gestemd. Wat opvalt: veel jonge stemmers.

07.52 Het stemlokaal in Warnsveld kan je niet missen. Tien mensen hebben tot nu toe gestemd.

07.45 Bij het stemlokaal aan de Heemraadstraat in Nijmegen zitten ze er klaar voor





07.31 'Laat de eerste stemmer maar komen!', roepen ze van achter de tafel en ze zijn er ook al in Tuil

07:30 Er kan vanaf 07.30 uur op diverse plekken in onze provincie worden gestemd.

07.20 In Molenhoek hangt het er van af waar je woont voor welke provincie je je stem uitbrengt, want een deel is Limburgs en een deel is Gelders. Verslaggever Rob Haverkamp:

07.00 De eerste stemmers zijn al gezien bij het stemlokaal op station Nijmegen.

Verslaggever George Borghouts:

05:30 Op een aantal locaties kan er al gestemd worden.

Waar stemmen we voor vandaag?

Voor wie niet precies weet wat er vandaag allemaal op het spel staat, hebben we onderstaande video gemaakt.

De stemlokalen zijn woensdag open tot 21.00 uur. Stemmen kan overal binnen je eigen gemeente. Op diverse stations kan ook worden gestemd, daar verschillen de openingstijden.

