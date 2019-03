De Jong en Van der Heide tekenen contract bij Cambuur

Sandor van der Heide volgt opnieuw het pad van de hoofdcoach. Hij geldt al jaren als het tactische brein achter De Jong. Het duo verlaat aan het eind van dit seizoen De Graafschap na een periode van 2,5 jaar. De club uit Doetinchem is een eind op weg rechtstreekse degradatie te ontlopen en hoopt nu zelfs rechtstreeks in de eredivisie te blijven.

Gezondheidsklachten

Dat De Jong en Van der Heide zouden terugkeren bij Cambuur, lag al weken in de lijn van de verwachting. De Jong wilde graag dichter bij huis wonen, omdat zijn vrouw 'niet fit' is en kampt met gezondheidsklachten. Ook Van der Heide woont in Friesland en is zelfs een kind van de club Cambuur.

In Leeuwarden is het koppel populair bij de fans. De Jong en Van der Heide hielden Cambuur twee jaar op rij in de eredivisie en zorgen ook voor promotie. In het najaar van 2015 moest Van der Heide bij de club vertrekken. Enkele maanden later stapte De Jong op toen het sportief bergafwaarts ging in de eredivisie.

Op dit moment gaat het sportief slecht met Cambuur. Het contract van trainer Rene Hake wordt ook niet verlengd. Vanaf dat moment kwamen de gesprekken met de 54-jarige De Jong in een stroomversnelling. Woensdag wordt de presentatie verwacht in Leeuwarden tijdens een grote beurs waar ook sponsors van de club zijn.