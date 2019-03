NOS-slotdebat in Arnhem gaat door, beveiliging rond provinciehuis

Het NOS-verkiezingsdebat over de Provinciale Statenverkiezingen in het provinciehuis in Arnhem gaat dinsdagavond door. Er is de nodige beveiliging rond het provinciehuis, zo zegt onze verslaggever ter plaatse.

Door de aanslag in Utrecht maandag was er sprake van dat het debat misschien zou worden afgelast. Maar nu de politieke partijen hebben besloten de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten te hervatten, vindt de NOS het gepast het debat te laten plaatsvinden zoals met de partijen was afgesproken. Dat wil zeggen aan de hand van stellingen die door de partijen zijn ingebracht.

De dertien partijen is aangeboden aan het begin van het debat kort stil te staan bij de gebeurtenissen in Utrecht. Annechien Steenhuizen leidt het debat. De uitzending is rechtstreeks te zien op NPO 1 en begint om 20.30 uur.

Eerder in de middag gingen de Gelderse lijsttrekkers in het provinciehuis met elkaar de strijd aan in het Omroep Gelderland-debat. Dat debat was maandag vanwege de aanslag in Utrecht afgelast.

De talkshow Pauw & Jinek: De Verkiezingen komt dinsdagavond live vanuit STAN&CO in Arnhem. Maandag zou het programma daar al vandaan komen, maar vanwege de gebeurtenissen in Utrecht besloten de programmamakers terug te keren naar de studio in Amsterdam.

