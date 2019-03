Gemeente Renkum wil nieuwbouwwijk op Moviera-terrein

De gemeente Renkum wil op het voormalige Moviera-terrein aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek een nieuwe, kleinschalige woonwijk. Er moet ruimte komen voor ongeveer 50 woningen in verschillende prijsklassen. Dat meldt de gemeente.

Het terrein ligt bij een bestaande woonwijk en binnen de bebouwde kom. 'Dit biedt een unieke kans voor nieuwbouw in Oosterbeek', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'En de behoefte aan nieuwe woningen in diverse prijsklassen in Oosterbeek is groot.'

Sloop Moviera pand

Eind 2017 heeft de gemeente Renkum het gebouw en de grond aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek gekocht van Moviera, een instelling die optreedt tegen huiselijk geweld. Op dit moment staat er nog een blijf-van-mijn-lijfhuis op het terrein. Moviera verhuist naar Arnhem omdat de huidige gebouw niet meer voldoet. Het pand wordt gesloopt waardoor volgens de gemeente ruimte ontstaat voor een woonwijk.

In het plan is ruimte voor sociale woningbouw, maar ook voor huizen in andere prijsklassen. In overleg met omwonenden heeft de gemeente besloten zo veel mogelijk van het bestaande groen te behouden. De verkoop van de woningen begint naar verwachting in 2020. Begin 2021 zou met de bouw kunnen worden begonnen.