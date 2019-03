VIDEO | Parende kraanvogels in het Korenburgerveen

Er is goede hoop dat een kraanvogelpaar broedt in het Korenburgerveen bij Winterswijk. Natuurliefhebber en fotograaf Dick Kuiperij uit Bredevoort zag onlangs twee parende kraanvogels. Tot nu toe zijn er volgens boswachter André Westendorp twee kuikens groot geworden in het Korenburgerveen.

'Gelukkig had ik de camera op tijd aangezet. Je ziet het gebeuren en voordat je het weet is het al weer over. Dan ben je een gelukkig mens op dat moment', zegt Dick Kuiperij die de beelden maken.

Een gelukstreffer, beaamt boswachter Westendorp. 'We weten dat ze hier de daad uitvoeren, maar het gebeurt niet vaak dat mensen op het juiste moment op de juiste plek zijn om dat vast te leggen.'

Honderd jaar waren er geen kraanvogels in Nederland, maar sinds ruim tien jaar worden de grote blauwgrijze vogels weer gezien in onder andere het Korenburgerveen. Een teken dat de natuurmaatregelen, zoals vernatting van het gebied, hun werk doen. Er hebben al verschillende kraanvogelparen in het Korenburgerveen gebroed, maar een paar keer hebben vossen de eieren opgegeten, vertelt boswachter Westendorp van Natuurmonumenten. 'Wat dat betreft was de droogte van afgelopen zomer zorgelijk. Hoe droger het is, hoe beter de vossen in de buurt van de kraanvogels kunnen komen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Afgesloten voor publiek

Natuurmonumenten en de Stichting Marke Vragender Veen van het nabijgelegen gebied hebben het veengebied afgesloten voor publiek en zetten ook de excursies stop, zodat de kraanvogels rustig kunnen nestelen.

Rondom het Korenburgerveen is overigens een wandelpad met een observatiepunt en een uitkijktoren, die het mogelijk maakt om de kraanvogels te observeren zonder de dieren te verstoren.

Tweemaal per dag een rondje

Dick Kuiperij maakte de beelden van de parende kraanvogels vanuit zijn auto. 'Ik sta bij iemand achter het huis, ik heb afspraken met die mensen', vertelt Kuiperij. Tweemaal per dag maakt hij een rondje rondom het Korenburgerveen. Altijd met de camera bij de hand. Op het moment dat hij de kraanvogels ziet paren, maakt zijn hart een sprongetje. 'Potdorie, hier doe ik het toch voor. Natuurlijk zie je altijd wel van alles, maar dit is toch wel heel bijzonder.'

