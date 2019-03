Alfred Schreuder verlaat Ajax voor aanbieding uit Duitsland

Schreuder is nu nog assistent-trainer bij Ajax. Hij maakt het seizoen nog af in Amsterdam en vertrekt daarna naar Hoffenheim. Hij was eerder al drie seizoenen als assistent werkzaam bij de Duitse club.

Tussen 1991 en 2009 was Schreuder actief in het betaald voetbal. In maart 2008 zette hij een punt achter zijn loopbaan en bouwde hij af bij SDV Barneveld, onder leiding van zijn broer Dick die daar hoofdtrainer was. Een paar maanden later keerde hij terug in de Eredivisie als prof bij Vitesse.