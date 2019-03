Verkeersellende Nijmegen Noord vanaf 2020 opgelost dankzij Dorpensingel

De Dorpensingel in Nijmegen Noord en alle samenhangende verkeersmaatregelen zijn in 2022 klaar. Dat zeggen wethouder Vergunst (Nijmegen) en Sluiter (Lingewaard). Beide wethouders hebben dinsdag hun handtekening gezet voor de aanleg van de Dorpensingel. Daarmee komt een oplossing in zicht voor de verkeersellende die inwoners van Ressen en Nijmegen Noord al jarenlang voor hun kiezen krijgen.

De Dorpensingel moet de verkeersveiligheid in het gebied vergroten en zorgen voor een betere bereikbaarheid van Lent, Oosterhout en Bemmel.

Sluipverkeer

Sinds het verrijzen van honderden nieuwbouwwoningen in de Waalsprong is het voor veel inwoners geen pretje om de dagelijkse stoet aan sluipverkeer voorbij te zien trekken. De Dorpensingel die vanaf de Ovatonde zou komen te lopen zou daaraan een einde maken, maar hij kwam er maar niet. De afrit aan de oostzijde houdt nog altijd abrupt op ter hoogte van de bioscoop naast het verkeersplein.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard keken elkaar vragend aan voor extra geld, maar kwamen gezamenlijk niet verder dan 8,7 miljoen euro. Terwijl de Dorpensingel 11,5 miljoen euro zou kosten. Beide gemeenten keken ook naar de provincie voor een bijdrage. Maar die kwam niet over de brug zolang de twee niet met een gezamenlijk plan kwamen.

Eigen plan bewoners

Bewoners waren het in de zomer van 2017 zo zat dat ze met een eigen, goedkoper plan kwamen. En een jaar later kwam er dan eindelijk groen licht vanuit Arnhem. De provincie was bereid om 2,8 miljoen euro bij te passen.

Extra verkeersmaatregelen

Tegelijk met de aanleg van de nieuwe Dorpensingel wordt in de omgeving een aantal samenhangende verkeersmaatregelen genomen. Op de Vossenpelssestraat in Nijmegen komen verkeersremmende maatregelen om te benadrukken dat de Dorpensingel de voorkeursroute is voor autoverkeer tussen Bemmel en Nijmegen. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wordt het wegprofiel van de Vossenhol in Bemmel aangepast. Op de Ressensestraat in Bemmel wordt de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger gemaakt.

De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat starten dit jaar. Het nieuwe tracé van de Dorpensingel en de aanpassingen aan het Vossenhol kunnen starten nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond.

Zie ook: