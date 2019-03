Stadsbestuur Tiel wil af van avondparkeren en misbruik met kraskaarten

Het stadsbestuur van Tiel wil het avondparkeren weer afschaffen. Dat heeft wethouder Frank Groen dinsdag bekendgemaakt. Het betaald parkeren in de avonduren tussen 18.00 uur en 22.00 uur is ingevoerd bij de opening van de parkeergarage Westluidense Poort in 2017.

door Menno Provoost

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, is de parkeergarage nu de enige plek waar bezoekers in de avonduren blijven betalen voor parkeren. De garage wordt dan vooral veel gebruikt door bezoekers van de naastgelegen schouwburg Agnietenhof. 'Het is een duurdere voorziening, met meer service', verklaart Groen. 'We willen samen met De Agnietenhof kijken naar een koppeling tussen de kaartverkoop en het parkeren in de parkeergarage.'

Levendige handel in kraskaarten

Tegelijkertijd wordt het systeem met kraskaarten voor bezoekers van bewoners in de binnenstad aangepakt. Dit is met de invoering van het avondparkeren ingesteld, om bewoners tegemoet te komen. Zij kunnen de kraskaarten voor 1 euro kopen om aan hun bezoekers te geven. Maar dit blijkt tot ongewenste neveneffecten te leiden. 'Er wordt ontzettend veel misbruik van gemaakt', zegt Groen. 'We vermoeden dat er een levendige handel in de kraskaarten is. Mensen staan de hele dag, en soms drie of vier dagen, met zo'n kraskaart op de parkeerplaatsen voor kort parkeren. Die moeten normaal 24 euro per dag opleveren.'

Om dit tegen te gaan wordt voortaan gemonitord waar de kraskaarten naartoe gaan, en wordt per woonadres een maximum van dertig kraskaarten per jaar ingesteld. Het komt nu regelmatig voor dat mensen met een vergunning in de binnenstad geen plek kunnen vinden. Het gebied waarvoor de vergunning geldig is wordt daarom verruimd. Ook de vergunningen voor bewoners en bedrijven op de grote parkeerterreinen in de stad worden voor meer terreinen inzetbaar en er worden meer en goedkopere vergunningen voor bedrijven verstrekt.

Betaald uit meeropbrengsten

De maatregelen komen voort uit een enquête die is gehouden onder ruim duizend bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers van de binnenstad. Om het afschaffen van het avondparkeren te betalen, wordt het tarief voor kort parkeren langs een aantal straten in de binnenstad verhoogd van 1,85 naar 2,80 per uur. De overige tarieven blijven gelijk en gelden nu dus alleen nog tussen 8.00 en 18.00 uur. Volgens Groen kan het afschaffen van het avondparkeren makkelijk betaald worden uit meeropbrengsten uit die straten, en doordat er in de avonduren geen parkeerwachters meer ingezet hoeven te worden.

Het voorstel wordt in april in de commissie besproken, wanneer de gemeenteraad er waarschijnlijk in mei een beslissing over neemt.