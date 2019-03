Winterswijkse leerlingen groep 8 krijgen voorlichting over alcohol en roken

In de Achterhoek ligt vooral het alcoholgebruik al jaren wat hoger dan in het westen van het land. Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel ouders nog vrij tolerant staan tegenover alcoholgebruik door jongeren onder de 18. De gemeenteraad wil daarom extra aandacht voor de risico's. Niet alleen de jongeren zelf moeten daarin les krijgen, maar ook hun ouders moeten gewezen worden op de gevaren van alcohol.

'Nee' zeggen

Inmiddels hebben de eerste scholen bezoek gehad van jongerenwerker Ersen Buz. In de les NIX18 bespreekt hij met de leerlingen de gevaren van alcohol en roken. 'Ze zijn nog wel jong, maar daarom is het juist nu goed om ze uit te leggen wat de risico's zijn.' Ook leren ze in de les 'nee' te zeggen en krijgen ze uitleg over groepsdruk. 'Zo zijn ze op de middelbare school beter voorbereid en staan ze misschien wat steviger in hun schoenen.'

Preventief

Op basisschool de Schakel zijn de leerlingen enthousiast over de gastles: 'Ik vind het leuk en leerzaam', zegt Rick uit groep 8. 'Als je op de middelbare school zit, in de tweede of zo, boeit het je misschien al niet meer zo veel. Dan rook je misschien al wel.' Ook de leerkracht is positief: 'Hopelijk werkt het preventief.'

De ouders komen in een aparte bijeenkomst aan bod, waar ook de leerlingen weer bij zijn. Ze kunnen in gesprek met de jongerenwerker en mensen van IrisZorg. Uiteindelijk komen alle zeventien basisscholen in Winterswijk aan de beurt.