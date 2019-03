Ede gaf al miljoen uit aan World Food Center

Sinds 2012 probeert de gemeente het World Food Center van de grond te krijgen. Tot nu toe is er 1 miljoen euro aan kosten gemaakt. Dat geeft de gemeente aan op vragen van Omroep Gelderland.

De kosten zitten vooral in het inhuren van bureaus voor het maken van de plannen en het werk van ambtenaren. Het Amerikaans bureau BRC Imagination Arts is door Ede in de arm genomen om het voedselthemapark (voluit WFC Experience) te ontwerpen. Het Britse LDP heeft de haalbaarheid van 330.000 bezoekers per jaar onderzocht. En dan is er nog een reeks ingehuurde adviseurs uit het verleden, die door de gemeente Ede gevraagd is mee te helpen aan de ontwikkeling.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de gemeenteraad in 2013 al ingestemd met de kosten voor het opzetten van het veelbesproken project.

Vooral gemeente Ede draagt risico

De gemeenteraad van Ede stemt donderdagavond over het beschikbaar stellen van 6 miljoen euro subsidie voor de bouw en ontwikkeling van het WFC Experience. Daarnaast wil Ede 26 miljoen euro lenen aan de stichting WFC voor de bouw van het voedselthemapark. Dat gebeurt tegen een lage rente.

Als het misloopt met het WFC Experience en de boel op de fles gaat delen de gemeente (twee derde deel) en de provincie (een derde) de risico's. De subsidie van 6 miljoen is Ede dan sowieso kwijt, Voor de lening is er een zekerheid in het vastgoed van 18 miljoen. Er is 25 procent kans dat het in het begin van het WFC mis gaat, zo heeft wéér een ander bureau berekend. Ede zou dan voor 11 miljoen euro het schip in gaan.

Werkgelegenheid is een belangrijke reden voor de gemeente Ede om geld te steken in het World Food Center. Volgens één van de ingehuurde bureaus, Bucks Consultants International, zou dat op termijn 1.300 tot 1.700 voltijdsbanen opleveren. En daarnaast wordt er gerekend op bijna duizend banen bij toeleveringsbedrijven.