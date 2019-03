Eten we in 2040 nog wel bananen? Luister naar onze podcast

door Vera Eisink

Eind vorig jaar werden voor het eerst trossen bananen in Nederland geoogst in een kas van de Wageningen Universiteit en Research (WUR). Een primeur, en de bananenplanten worden er nog steeds experimenteel geteeld. Heeft de Nederlandse banaan de toekomst? In de eerste aflevering van de Omroep Gelderland-podcastserie Zo leven jij en ik in 2040 onderzoek ik hoe het zit met de 'Nederbanaan'.

Luister hier naar aflevering 1 van de podcastserie Zo leven jij en ik in 2040:

Bananenplant op steenwol

Ik ga onder meer op bezoek bij WUR-plantendeskundige Gert Kema, medeontwikkelaar van de Nederbanaan. Voor het eerst is er in Nederland een tros bananen gekweekt zonder dat de plant in de grond staat. De bananenplant groeit op steenwol of turf en dat kan mogelijk de redding van de banaan betekenen.

Dankzij gewasbestrijdingsmiddelen kan de banaan nog groeien in bananenplantages wereldwijd. Gert Kema (WUR)

De bananenplant wordt volgens Kema bedreigd door blad- en bodemschimmels. 'De banaan kan wereldwijd geteeld worden dankzij gewasbestrijdingsmiddelen die schimmels en ziekten tegen gaan', zegt hij. Uiteindelijk is mede hierdoor het idee ontstaan om dan maar de plant uit de grond te halen. Dat blijkt succesvol, want de metershoge plant groeit in de kas zonder dat bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

1 Nederbanaan, 1 euro

De experimenteel geteelde Nederbanaan wordt momenteel verkocht voor ongeveer een euro per stuk. De daadwerkelijke kosten van het experiment wil de WUR niet met mij delen. De Nederbanaan wordt verkocht als regioproduct en komt onder meer terecht in winkels in de buurt en bij het streekziekenhuis.

Gert Kema (WUR). Foto: Omroep Gelderland

Foto: Gert Kema eet zijn bananen het liefst met mes en vork.

Rijpingskamer

Niet alleen ben ik te gast bij de WUR, maar ook in een fabriek van Chiquita. Het bekende bananenmerk helpt de WUR tijdens het experiment met het rijpen van de bananen. In Gorinchem krijg ik samen met mijn oudste dochter te zien waar de bananen die met de boot worden afgeleverd, worden gerijpt. Dat gebeurt in een zogenoemde rijpingskamer. Ook de Nederbananen van de WUR worden hier gerijpt.

Vanwege het experiment krijgt de in de kas geteelde banaan een andere behandeling dan bananen afkomstig van bananenplantages in het buitenland. Beluister het bezoek aan de fabriek in de podcast. Dan hoor je welke bananen op onderstaande foto uit de kas komen en welke bananen geteeld zijn in het buitenland.

Rijpingskamer Chiquita. Foto: Omroep Gelderland

