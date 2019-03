Aluminiumreus in Harderwijk getroffen door grote cyberaanval

Norsk Hydro, één van 's werelds grootste aluminiumproducenten, is getroffen door een grote cyberaanval. Ook de vestiging in Harderwijk heeft last van de aanval. Een deel van het werk kan niet worden uitgevoerd.

'Sommige afdelingen kunnen wel door, andere afdelingen helaas niet', zegt een medewerker van het bedrijf aan de Industrieweg. Dinsdagochtend kreeg hij melding van IBM, dat de processen bij Norsk Hydro monitort, dat er een grote verstoring gaande was.

Wie er achter de cyberaanval zit en wat het motief is, weet Norsk Hydro niet. Vrijwel alle werkzaamheden in Harderwijk liggen op dit moment stil. 'Onze productie heeft gelukkig een manier gevonden om een deel van het werk voort te zetten. We moeten nu afwachten hoe het verder gaat', zegt de medewerker, die niets kan zeggen over de gevolgen voor het bedrijf. Ook is nog volstrekt onduidelijk hoelang de storing duurt.

Drie vestigingen in Nederland

Bij Norsk Hydro in Harderwijk worden grote hoeveelheden aluminium met een speciale pers verwerkt tot allerhande producten. De Gelderse vestiging bestaat al tientallen jaren en heeft om en nabij de honderd medewerkers. In Nederland heeft Norsk Hydro ook vestigingen in Drunen en Hoogezand.