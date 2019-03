Ooievaarsblog: Indringers verjagen

Beide dieren verschijnen regelmatig op het nest. Soms maar een, soms allebei. Ze hebben veel last van het slechte weer.

Af en toe komt er een indringer langs, soms zelfs twee maar die worden doortastend verjaagd.

Pijn van na de val

Het vrouwtje heeft duidelijk last van haar poot. Het lijkt wel of de huid eraf gestroopt is. Hij ziet geel en ze kan er niet op staan.Toch proberen ze telkens te paren. Dat is normaal al wankel op die hoge poten op die hoge paal, nu is het helemaal wiebelig. Maar ze zetten door, soms zittend (dat lukt natuurlijk niet) en soms als het vrouwtje op de knieën (of zijn het haar hurken?) zit. Dat lijkt wel beter te gaan. Ze paren ook staande, maar wij betwijfelen of dat wel echt lukt zo.

Blijkbaar is er een expert gevraagd (iemand met 45 ooievaars?) of die weet hoe het zit. Die heeft op de chat gereageerd, maar dat antwoord was al weg voordat wij het gelezen hebben. Nu is het gewoon afwachten tot begin april of er eieren komen en dan weer een maand wachten of ze daadwerkelijk bevrucht zijn.



Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.