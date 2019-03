Ester geeft elke gliderpiloot een klaproos

Ze moet er nog flink haar best voor doen, alle gliderpiloten eer bewijzen met een zelf gehaakte klaproos of poppy. Maar vóór september wil ze 'uitgehaakt' zijn om alle 1200 herdenkingsklaprozen een mooie plaats te geven in de regio waar de geallieerden hun zweefvliegtuigen tijdens de Slag om Arnhem aan de grond hebben gezet.

Ester van Puijenbroek is gek op poppies, de klaproos die de Britten gebruiken als herdenkingssymbool voor gesneuvelde soldaten. Ze heeft er speldjes van, ze heeft ze op haar auto geplakt en draagt jurken en rokken met afbeeldingen van het bloemetje.

De partner van Ester is de oprichter en eigenaar van de Glider Collection in Wolfheze. Een museum dat het verhaal vertelt over de luchtlandingen en de rol van de gliders bij de Slag om Arnhem. Na de herdenking in september gaan de 1200 gehaakte bloemetjes in de verkoop. De opbrengst gaat naar het museum.

