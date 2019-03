Aalten stemt net als Doetinchem in met eigen onderzoek Laborijn

De gemeenteraad van Aalten geeft het dagelijks bestuur van Laborijn het voordeel van de twijfel om zelf een onderzoek in te stellen naar misstanden bij de sociale dienst. De gemeenteraad in Doetinchem deed dat eerder al, daar waar de raadsleden in Oude IJsselstreek juist pleiten voor een onafhankelijk onderzoek onder de paraplu van de drie gemeenteraden.

door Domien Esselink

Het dagelijks bestuur van Laborijn, bestaande uit wethouders uit de gemeenten Aalten, Doetinchem Oude IJsselstreek en Montferland, aangevuld door een vijfde lid, kan het oordeel van de gemeenteraden als advies ter harte nemen maar heeft zelf beslissingsbevoegdheid. Vrijdag kiest het dagelijks bestuur uit drie offertes welk bureau het onafhankelijk onderzoek naar de omstreden werkwijze binnen Laborijn mag uitvoeren.

Onderbroeken en tandenborstels

De werkwijze binnen de sociale dienst voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek is in opspraak gekomen na klachten van 'De Rooie Vrouwen' uit Oude IJsselstreek. De sociale dienst zou cliënten wantrouwen en tot in detail controleren. Uit klachten van cliënten komt naar voren dat de sociale dienst onderbroeken en tandenborstels telt en mensen kort op de uitkering als er bij de buurvrouw wordt meegegeten.

De SP-fractie in Doetinchem protesteerde maandagavond met als opzet dat Aalten en ook Doetinchem - alsnog - het voorbeeld volgen van de raad in Oude IJsselstreek, die voor een eigen, onafhankelijk onderzoek vanuit de raden kiest. Doetinchem had zich al uitgesproken voor een onafhankelijk onderzoek door Laborijn zelf en Aalten is daar dinsdagavond in meegegaan. Volgens de SP in Doetinchem is dat hetzelfde als een slager die zijn eigen vlees keurt.

'Onderzoek Rekenkamer'

Wethouder Joop Wikkerink, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van Laborijn, bestreed dinsdagavond die laatste stelling: 'Je kunt het vergelijken met het onderzoek door de Rekenkamer, dat is onafhankelijk. Alle partijen worden ook gelijktijdig geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, dus gelijk met het dagelijks bestuur.'

Wikkerink beklemtoonde dat er bij Laborijn 'vanuit de mens' moet worden gewerkt, waarbij de wet ook niet uit het oog mag worden verloren. 'Er is een cultuurverandering ingezet, maar het kan dat niet iedereen op de juiste plek zit. Ik heb echter vertrouwen in het plan van aanpak met de aanbevelingen van het onafhankelijke bureau. Ik kan niet garanderen dat er in het vervolg incidenteel wat mis gaat, maar wel dat het niet meer structureel gebeurt. Cliënten moeten in ieder geval een klacht kunnen indienen in vertrouwelijkheid, zonder angst voor korten op de uitkering.'