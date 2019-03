Gemeentebelang wil Nunspeetse paden openhouden

De biodiversiteit op de Veluwe staat onder druk volgens de natuurorganisaties en de provincie. Het afsluiten van de paden zou er aan bij kunnen dragen dat de biodiversiteit weer toeneemt.

Gemeentebelang onderkent het probleem en maakt zich er ook zorgen over. Volgens raadslid Pieter-Jan van Rossen is het afsluiten van paden echter niet de goede oplossing: 'De natuur is een onmisbaar onderdeel in de gemeente Nunspeet, zowel voor gasten als eigen inwoners. Die moeten we beschermen, maar we moeten er ook van kunnen genieten en in kunnen recreëren.'

Betere handhaving

'Daarnaast zien we graag dat de gemeente in gesprek blijft met andere grondeigenaren om afsluitingen op hun grond tot een absoluut minimum te beperken', zegt Van Rossen. Gedeputeerde Bea Schouten wees er eerder op dat er veel schade wordt veroorzaakt aan kwetsbare ecosystemen doordat recreanten van de paden gaan. Van Rossen bevestigt dit, maar zijn partij ziet de oplossing meer in goede handhaving.

Tijdelijke afsluiting

Als afsluiting de enige beheersmaatregel blijkt dan wil de partij dat dit tot een minimum beperkt blijft en waar mogelijk ook tijdelijk. Van Rossen: 'Als er echt geen andere mogelijkheden zijn, sluit dan bijvoorbeeld enkele paden alleen af tijdens de broedperiode van kwetsbare vogelsoorten en zorg tegelijkertijd voor voldoende alternatieven. Zo kunnen recreanten de rest van het jaar wél genieten van de prachtige natuur.'