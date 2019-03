Stokoude boom bij De Radstake in Heelweg verhuist naar Apenheul

Volgens de leiding van De Radstake was de iconische boom dermate ziek dat het niet verantwoord was om hem voor de deur van de zaak te laten staan. De minstens 350 jaar oude linde werd getroffen door de honingzwam en was daardoor zo hol dat je er een kleuter in kon verbergen.

Robert Venderbosch van De Radstake vertelt: 'Je zag het laatste half jaar echt dat de boom aftakelde. Maar dat de boom nu weg is, voelt raar. Het geeft een naakt gevoel, als je naar De Radstake kijkt.'

Foto: Omroep Gelderland

Niet meer te redden

'Tot vrijdag hadden wij nog de hoop dat we onze linde konden genezen', liet de leiding van De Radstake vorige week weten aan REGIO8. Maar een bomenchirurg concludeerde dat de boom niet meer te redden was. Daarom is hij vandaag bij de wortels doorgezaagd.

De linde gaat per dieplader naar de Apenheul. Wat het apenpark er precies mee gaat doen, is niet bekend.

De nieuwe boom ligt al klaar.

Verhalen onder de boom

De boom in Heelweg stond er al jaren en er gaan dan ook veel verhalen de ronde over de linde. Venderbosch: 'Een verhaal is dat Lodewijk Napoleon, ook wel de eerste koning van Nederland genoemd, hier onder de boom heeft geslapen.'

En er vond meer koninklijks plaats bij de oude boom. 'Toen Wilhelmina de Achterhoek bezocht, werd ze bijvoorbeeld onder de linde ontvangen.'

Toekomst voor de linde

Op de plek van de oude linde komt nu een nieuwe boom. 'Hopelijk gaat dit boompje ook honderden jaren hier tegemoet', aldus Venderbosch.

Helemaal verdwijnen doet de oude linde niet. 'We hebben genetisch materiaal van de boom bewaard. Dat gaan we ergens anders bij De Radstake herplanten.'