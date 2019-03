Eis: 4 jaar cel voor nep-patholoog 'Dr. Bones' uit Bennekom

B. werd in augustus 2015 aangehouden, nadat hij zich uitgaf als forensisch patholoog bij de politieacademie in Apeldoorn. Zijn diploma bleek vervalst te zijn. In oktober 2015 kwam hij vrij. Het kwam sindsdien niet tot vervolging.

Bij rampen ingezet

Voor de rechtbank in Utrecht gaf hij dinsdagmorgen toe dat hij zijn diploma heeft vervalst. De man is opgeleid tot obductie-assistent. Hij kwam bij het toonaangevende Kenyon International terecht, een repatriërings- en onderzoeksbedrijf dat bij rampen en calamiteiten wordt ingezet.

Via dit werk kwam B. 'via via' in contact met iemand van de Politieacademie, waar hij als examinator werkte. Het OM zegt dat hij zich daar voordeed als forensisch patholoog, terwijl hij daar niet toe is opgeleid. B. zegt dat hij zich nooit forensisch arts heeft genoemd, hoewel dat wel in zijn brieven en op zijn facturen stond. 'Er zijn toen dingen gebeurd die ik niet kan verklaren.'

Germanwings

Bij de rechtszaak zijn ook nabestaanden van Iris Claassen aanwezig. Zij kwam bij de vliegtuigramp met Germanwings in de Franse Alpen in 2015 om het leven. Peter B. zou zich hier ook hebben voorgedaan als forensisch patholoog, ook in contact met de familie van het slachtoffer. Hij kwam met de familie in contact, omdat hij de enige in het identificatieteam was die Nederlands sprak. B. zei op zitting dat hij zijn best deed om de familie bij te staan in deze 'extreem moeilijke periode.' Hij kreeg als dank een horloge en bidprentje, die hij inmiddels heeft teruggegeven.

De rechter hield de Bennekommer voor dat de familie door zijn leugens twijfels heeft gekregen over de hele gang van zaken, en dus ook over de repatriëring van het slachtoffer. B., emotioneel: 'Vanuit mijn hart verklaar ik hierbij dat alles zo is gegaan zoals het moest. Dat kunnen de teamleden bevestigen. We hebben er alles voor gedaan om te zorgen dat hun dochter terugkwam. En ik ben er trots op dat ik dat heb gedaan.'

'Dan zakt de bodem onder je vandaan'

Maar de moeder van Iris is al haar vertrouwen kwijtgeraakt, ze zegt dat ze niet meer weet wat waar is en wat niet. 'In de periode dat we ons het kwetsbaarst voelden, dat we het gevoel hadden dat we naakt waren, is deze man voor zijn eigen gewin en om zich beter te voelen, daarop ingesprongen. We waren hem dankbaar voor wat hij voor ons deed. Om een paar maanden later te moeten lezen dat hij een oplichter is. Dan zakt de bodem voor de tweede keer onder je vandaan.' Hevig emotioneel vraagt ze B. om de naam van haar dochter niet uit te spreken tijdens het proces.

Motief

De verdachte zegt bij de psychiater te lopen om te onderzoeken waarom hij over zijn opleiding heeft gelogen. De rechter vroeg hem toch iets te verklaren over het motief.'Druk, financiële druk', verklaarde B. Hij ontkent dat hij over zijn opleiding loog om een hogere status en meer aanzien te krijgen. Uit het dossier blijkt dat de man een moeizame relatie met zijn vader had en last heeft van psychische en lichamelijke problemen. De Bennekommer moet mogelijk op zeer korte termijn onder het mes.

Niet goed gescreend

Robbert Adema, de advocaat van B., vindt de strafeis veel te hoog. Volgens hem heeft 'Dr. Bones' niemand letsel toegebracht, alleen gefraudeerd. En daar is ook nog wel wat op af te dingen, zegt Adema. Het bedrijf Kenyon heeft B. niet aangenomen omdat hij zich als forensisch patholoog zou hebben gepresenteerd, want het bedrijf was niet geïnteresseerd in diploma's maar in mensen met ervaring. De Politieacademie valt volgens Adema ook wat te verwijten, de school had B. niet goed gescreend.

Bovendien is B. al flink gestraft, hij zal nooit meer aan de bak komen 'ook al gaat hij nu medicijnen studeren.' De advocaat vindt dat B. niet meer terug de cel in hoeft, maar hooguit een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf moet krijgen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.