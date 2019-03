Duitse politie stopt met extra grensbewaking

De Duitse politie heeft de extra bewaking aan de grens met Nederland na de aanslag in Utrecht opgeheven. Dat meldt de politie in Essen.

Na de schietpartij in een tram in Utrecht zette de Duitse politie extra personeel in bij grensovergangen en in de treinen die vanuit Nederland naar Duitsland reden. Er werden controles uitgevoerd op grensoverschrijdend verkeer en spoorverbindingen. Opsporingsambtenaren doorzochten de treinen.

De politie controleerde vooral op de Duitse snelweg A3. Dat is in Nederland de A12 die vanuit Utrecht komt en in Gelderland de Duitse grens bereikt. Er stonden ook agenten op andere snelwegen en bij kleine grensovergangen paraat. De Duitse politie beëindigde de extra controle om 21.00 uur, toen duidelijk was dat de vermoedelijke schutter in Nederland was opgepakt. De verdachte is een man van 37 die in Turkije is geboren.

Bij de aanslag in Utrecht kwamen drie mensen om het leven en vielen vijf gewonden. De toestand van drie gewonden is ernstig.