Aanpassingen pakket voor arme kinderen Renkum vanwege minder budget

Er is minder geld voor het kindpakket in Renkum. Dit is bedoeld om kinderen te ondersteunen die in armoede opgroeien. Dus moet er vereenvoudigd en in kosten gesneden worden. GroenLinks stelde vragen aan het college.

door Huibert Veth

Voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een minimaal inkomen is er in Renkum het kindpakket. Dit is een fonds van Stichting Leergeld dat is bedoeld om kinderen te ondersteunen die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld door een laptop of een fiets te geven.

'Schaamte, sociaal isolement en eenzaamheid'

Het college wil dit pakket vereenvoudigen. Raadslid Eveline Vink (GroenLinks) ziet dat niet zitten: 'De gevolgen van opgroeien in armoede zijn heel groot en kinderen kunnen niets doen aan de financiële situatie van hun ouders. We willen schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en een slechte gezondheid voorkomen.'

In winter naar school

Ook de OV-vergoeding is uit het pakket gehaald. Kinderen gebruiken die bijvoorbeeld om naar scholen als VMBO ’t Venster in Arnhem en het Pantarijn in Wageningen te komen. De gemeente geeft aan dat voor deze kinderen de mogelijkheid bestaat een beroep te doen op de bijzondere bijstand of het leerlingenvervoer.

De jongerenraad van Renkum is niet betrokken bij het onderwerp. Vink: 'Het zou mooi zijn als ook de jongerenraad dit onderwerp weer oppakt en betrokken wordt bij de uitwerking.'