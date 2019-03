Tot 16 jaar cel geëist voor pogingen tot moord in Almelo

Tegen drie mannen uit Gelderland zijn maandag celstraffen tot zestien jaar geëist voor brandstichtingen in huizen in Almelo. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om pogingen tot moord.

De officier van justitie beschouwt de twee branden als gerichte aanslagen op de bewoonsters. De huizen werden volledig verwoest.

Bij de ene brand (2 juni 2017) bracht de brandweer de bewoonster met een hoogwerker in veiligheid. Bij de andere brand (11 november 2017) kon de bewoonster zichzelf in veiligheid brengen nadat ze wakker was geworden door het vuur.

Hoogste eis tegen Apeldoorner

Een man van 24 uit Apeldoorn wordt van beide brandstichtingen verdacht. Tegen hem is zestien jaar cel geëist. Hij wordt ook verdacht van een poging tot moord in het Duitse Gronau, in mei 2017. Ook kan hij volgens het OM in verband worden gebracht met beschietingen van drie panden in Enschede en een woning in Almelo, in september 2017.

Een man van 24 uit Nunspeet zou betrokken zijn geweest bij de brand op 2 juni. Tegen hem is negen jaar geëist. Een 19-jarige inwoner van Heerde is als mededader van de brand op 11 november aangehouden. Het OM wil dat hij acht jaar de cel in gaat.