Museumpark Orientalis mist loodzware Romeinse bustes

Het museum vermoedt dat de beelden in het weekeinde van 9 en 10 maart zijn gestolen. Hoe waardevol de beelden zijn, kan het museum niet precies zeggen. 'Maar we hebben ze zelf gegoten, dus die waarde valt wel mee. Toch zijn ze voor onze collectie wél waardevol. Daarom hebben we alsnog iets op Facebook gezet over de diefstal", zegt een woordvoerster.

Het museum hoopt de bustes weer op het spoor te komen. "We houden zelf internet in de gaten, maar we hopen ook op tips via Facebook. Er hingen geen bewakingscamera's, dus we hebben echt geen idee wie dit gedaan heeft. En ja, we willen ze echt heel graag terug!"