Apeldoorn viert bevrijding bij de sluis

De Vereniging Oud Apeldoorn herdenkt op woensdag 17 april de bevrijding van Apeldoorn bij de sluis over het kanaal. Er worden bloemen gelegd bij het monument bij de sluis door de Vereniging Oud Apeldoorn, de Gemeente Apeldoorn en door de school die het monument adopteerde: de Prinses Margrietschool.

Het gebeuren dat we herdenken is heel bijzonder. Gijs Numan en Albert van de Scheur staken 's nachts het kanaal over om de Canadezen ervan op de hoogte brengen dat de Duitsers Apeldoorn in alle stilte verlaten hadden. Er was contact geweest met de Canadezen maar dat was verloren gegaan. Gevreesd werd dat Apeldoorn zwaar beschoten en mogelijk zelfs gebombardeerd zou worden. Deze beide helden voorkwamen dat door 's nachts over het sluisje naar de andere kant van kanaal te gaan: met gevaar voor eigen leven redden ze Apeldoorn van een ramp.

De school die ook bloemen legt en hun herdenking op geheel eigen wijze invult is de Prinses Margrietschool. Elke oorlogsmonument is door een basisschool geadopteerd. Dit houdt in dat de kinderen van die scholen helpen bij het onderhoud van hun monument.

Locatie: Apeldoornse sluis bij het Apeldoorns Kanaal.

Tijdstip: 11.00 tot 13.00 uur.

Zie ook website Oud Apeldoorn.