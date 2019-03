Luizenmoeder-acteur Rop Verheijen: 'Het begon allemaal bij de toneelclub in Winssen

Acteur Rop Verheijen uit Winssen houdt op dit moment wel heel veel ballen in de lucht. Hij is bezig met opnames van nieuwe afleveringen van tv-serie Familie Kruys, afleveringen van Het Klokhuis en hij speelt dus 4 a 5 voorstellingen per week van Single Camping. En dan is hij nu dus ook wekelijks te zien in de hitserie De Luizenmoeder.

‘Dat heb je nou eenmaal met dit beroep’, lacht Rop zelf. ‘Als er leuke dingen voorbij komen wil je dat wel doen, want je kan niet zeggen: ik doe het de volgende keer wel. Niet mee doen, voelt als geen optie.’

Single Camping gaat over het stel Kristel en Johan wiens huwelijk op instorten staat. Ze bedenken een combinatie tussen therapie en camping speciaal voor singles. Daar komen 3 mensen op af. Verheijen: ‘Ik speel John, samen met Ilse Warringa (juf Ank in De Luizenmoeder, red.) als mijn ex. Die doen allebei alsof het heel oké is om uit elkaar te gaan, maar ondertussen speelt er van alles. En dan twijfel ik ook nog eens over mijn gender. Ik noem dat dan zelf: gender-fluïde en noem mezelf op een gegeven moment dan ook Johannie. Hahaha!’

Iets anders dan de tv-series

De verwachtingen voor Single Camping zijn hooggespannen met een enorme sterrencast. Naast Rop en Ilse zijn dat Tjitske Reidinga, Peter Blok en Elise Schaap. ‘Dat schept verwachtingen inderdaad, maar ik zie het ook als een uitdaging. Om het tv-publiek dat op die namen af komt, te verrassen met een voorstelling die misschien anders is dan ze hadden verwacht door die tv-series.’

Theater blijft wel zijn eerste en grootste liefde. ‘Ik ben voor theater opgeleid. En het is zo direct voelbaar. Je weet meteen of het werkt, of niet. Bij tv moet je dat toch afwachten. En anderen monteren het, daar heb je zelf geen invloed op. Je kunt er ook niks meer aan doen. Bij theater kun je gaandeweg nog schaven. Doen we bij Single Camping ook. Gewoon om te kijken of een grap beter valt als je een iets langere pauze laat vallen bijvoorbeeld.’

‘Toneel is ook waar het allemaal mee begonnen is in Winssen in mijn jeugd. Een van de voordelen van zo’n klein dorp is dat er een levend verenigingsleven is. Dat was echt mijn redding. Er was niks in Winssen. Een supermarkt en een molen. Daar word je creatief van en ik ging bij de toneelclub. Dat was echt het begin.’ Hij heeft goede herinneringen aan zijn jeugd in Winssen. ‘Mijn moeder woont er nog steeds en ik weet vooral dat ik altijd buiten was. Ik ging schaatsen achter de dijk en paardrijden. Dat mis ik nog weleens in Amsterdam, maar ik zou ook niet meer terug willen.’

'Wie weet ken ik nog mensen'

Contacten heeft hij niet meer met de toneelclub ‘plankenkoorts’. ‘Maar ik ga wel binnenkort naar een voorstelling kijken. Met mijn moeder en mijn zus. Wie weet spelen er nog steeds mensen met wie ik nog gespeeld heb. Ik ben wel heel benieuwd.’

Met zijn drukke schema is er een ding heilig voor Rop: zijn zomervakantie. Gaat ‘ie dan ook kamperen? ‘Hahaha, nee, nooit! Kamperen is niks voor mij. Dat doe ik alleen op het toneel!’

De voorstelling Single Camping is komende vrijdag en zaterdag te zien in Theater Orpheus in Apeldoorn. Daarna ook nog in Doetinchem, Tiel en Nijmegen.