Extra maatregelen op snelweg en spoor vanwege aanslag Utrecht

Rond Beesd, bij de afrit Geldermalsen, staat een politiebusje in de berm. Bij knooppunt Deil staan eveneens twee busjes. Ook de A27 naar Breda wordt meer in de gaten gehouden dan normaal. De Duitse politie is extra alert aan de grens.

Een woordvoerder van de politie West-Brabant zegt: 'We staat met veel auto's op diverse plekken langs snelwegen. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties.'

Politie ook actief bij spoor en aan grens

Ook politie aan de Duitse grens is aan beide zijden actief en alert. Bij Zevenaar staan meerdere zwaarbewapende agenten.

Tekst loopt door onder de foto:

Station Emmerich. Foto: Bernd-Jan Bulsink

De NS zegt dat ook zij aanvullende veiligheidsmaatregelen neemt, maar geeft omwille van de veiligheid niet prijs wat die maatregelen zijn.

In Rotterdam worden moskeeën, in het licht van de recente terreuraanslagen in Nieuw-Zeeland, extra in de gaten gehouden. In Utrecht zijn de gebedshuizen rondom de plek uit voorzorg geëvacueerd.

De voorzitter van de Arnhemse Türkiyem Moskee laat weten: 'We nemen niet direct extra veiligheidsmaatregelen. We zijn we extra alert en hebben we overleg met de veiligheidsdiensten.

De moskee is gewoon open, er is vooralsnog geen reden om die te sluiten.

Extra maatregelen?

Burgemeester Marcouch van Arnhem reageert op de aanslag: 'Afschuwelijke berichten uit Utrecht. We leven mee met de slachtoffers en hun naasten. We zijn alert en waakzaam maar er is op dit moment geen aanleiding voor extra maatregelen in onze stad.'

In Nijmegen is de politie 'alert en aanwezig', laat een voorlichter weten. De gemeente heeft nauw contact met de politie en zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen.

In Apeldoorn zijn preventief zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Er is geen aanleiding om de dreigingssituatie aan te passen. De lijnen tussen gemeente en politie zijn kort, vertelt een woordvoerder.

Wat gebeurde er in Utrecht?

Een persoon opende deze morgen het vuur op reizigers die in een tram zaten in Utrecht, op het 24 Oktoberplein. Hulpdiensten gingen massaal naar de plaats van het incident. Er zijn drie doden en negen gewonden. De dader is vooralsnog voortvluchtig. De politie kijkt uit naar de 37-jarige Gökmen Tanis.

