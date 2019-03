De documentaire Van bot tot beest volgt een team van wetenschappers tijdens de reconstructie van een dinosaurus waarvan slechts één bot gevonden werd. Opmerkelijk: het betreft het enige bot van een vleesetende dinosaurus dat ooit in Nederland uit de grond is gehaald.

Een aantal jaren geleden opperde Oertijdmuseum in Boxtel te onderzoeken hoe het complete dier eruit gezien heeft. Onder leiding van Aart Walen, een autoriteit op het gebied van dinobotten en preparateur van skeletten en replica’s, trachtte een team van wetenschappers een reconstructie te maken van de Nederlandse ‘mini-Tyrannosaurus’. Een lastige uitdaging, aangezien er maar één bot als uitgangsbasis diende. Van bot tot beest volgt Walen en zijn team tijdens deze bijzondere zoek- en puzzeltocht.

Walen weet met behulp van collega’s, wetenschappelijke data en bezoeken aan buitenlandse collecties de oeroude ‘bottenpuzzel’ op te lossen. Het resultaat? Een levensgroot replicaskelet van één van de allerlaatste vleesetende dinosaurussen, op basis van een gevonden bot uit Nederlandse bodem. Het skelet is vanaf 26 maart a.s. te zien in het Oertijdmuseum in Boxtel.

Verwant aan Tyrannosaurus rex

Het dinosaurusdijbeenbot werd rond 1840 gevonden in een kalksteengroeve bij Maastricht. Hoewel wetenschappers van mening verschillen over de exacte soort, is men het over eens dat het ruim drie meter lange roofdier verwant is aan de alom bekende Tyrannosaurus rex.

De documentaire Van bot tot beest is op dinsdag 26 maart vanaf 17.20 uur te zien bij TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan via Uitzending Gemist.