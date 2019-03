Boze raadsleden blokkeren N844 in Malden

De N844 is al jaren een groot probleem in Malden. De drukke Rijksweg snijdt het dorpshart doormidden, waardoor inwoners veel last hebben van het voorbijrazend verkeer.

'De raad is ten einde raad vanwege het feit dat er ieder dag 20.000 auto's door Malden rijden, per jaar zijn dat er bijna 7 miljoen. We zijn het gewoon zat', benadrukt Rob Schuurman van GroenLinks Heumen.

'Niet serieus genomen'

'We praten met de provincie, maar er is geen enkele oplossing en de vraag is zelfs of ze ons wel serieus nemen. Daarom willen we eens op een andere manier laten zien dat we er genoeg van hebben en een oplossing willen', gaat Schuurman verder.

Volgens zijn collega Edwin Claassen van de VVD neemt het verkeer in het dorp alleen maar toe. 'En de leefbaarheid van de inwoners die aan die rijksweg wonen en daaromheen, neemt alleen maar af. Dat is een slechte zaak.'

De Heumense wethouder van Verkeer René Waas ziet ook het liefst dat de provincie maatregelen neemt. 'Maar de provincie heeft ervoor gekozen om geen rondweg aan te leggen. Ze willen de Rijksweg ook niet verkopen, zodat we zelf kunnen bepalen wat we ermee doen', sprak hij eerder.

Luchtvervuiling

Lijsttrekker Peter Kerris van PvdA Gelderland bezocht zaterdag de N844 in Malden. Hij vindt ook dat hier nu echt iets moet gebeuren. De slechte doorstroming in het dorp leidt volgens hem tot luchtvervuiling en onverantwoorde veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Peter Kerris (tweede van links) - Foto: PvdA Gelderland

Kerris vindt dat de doorstroming op de Rijksweg moet verbeteren en wil ook de gemeente Nijmegen betrekken bij het oplossen van het probleem.

