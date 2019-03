Malden eert winnaar Holland's Got Talent

Sinds dit weekend heeft Malden er een BN'er bij in Shinshan, de winnaar van talentenjacht van talentenshow Holland's Got Talent. De gemeente eerde het danstalent zondag.

Jean Salazer Tavera is de creatieve geest die schuil gaat achter de artiestenaam Shinshan. Met zijn uitzonderlijke manier van dansen schreef hij Holland's Got Talent 2019 op zijn naam. En daar zijn ze in Malden dus trots op. Wethouder Frank Eetgerink loopt met zijn hoofd in de wolken en wilde graag zondag al zijn plaatsgenoot de handen schudden. "Top, dat wij op de 2600 jongeren in Malden zo'n kanjer in huis hebben, Een prachtige ambassadeur voor Malden."

Nog geen besef

De 17-jarige artiest is natuurlijk ook trots op zijn prestatie. Al geeft hij meteen toe dat hij nog amper beseft wat hem is overkomen. Zo zegt ShinShan over zijn winnende optreden: "Ik zat zo in dat moment dat het echt twee seconden leek. En op een gegeven moment kwamen er knuffels en rozen."

Steun van moeder

Moeder Marie Cecile zag haar zoon winnen. Maar zij zag ook hoe hij al jaren traint. De winst bij het RTL4 programma kan zijn grote doorbraak betekenen. "Ik denk wel dat hij daar hulp bij nodig heeft in de vorm van een manager. En we moeten het geld dat hij gewonnen heeft heel goed gaan benutten." ShinShan kreeg een cheque van 50.000 euro mee naar huis van RTL.

Marie Cecile gunt haar zoon eerst wel een verre reis. Dat zal dan best wel eens naar Japan kunnen zijn. Zelf zegt ShinShan de nuchtere houding van zijn moeder nodig te hebben. "Mijn moeder is voor mij de belangrijkste persoon. We maken samen graag lange boswandelingen, en dat is weer goed voor mijn creativiteit."

Waarna Shinshan graag even laat zien wat hij kan. Moeiteloos gooit hij er een paar dansmoves tegenaan in de aula van de basisschool waar hij vroeger ook op zat, en waar hij nog regelmatig komt trainen.