Pop & Rockschool: meer hobby dan The Voice of Holland

De 12-jarige Sterre Vonk is één van de meer dan honderdvijftig leerlingen die op het podium, voor deze keer in skatepark Waalhalla, haar muzikale kunsten laat horen. Op haar saxofoon. Het is niet de eerste keer dat ze met haar mede-leerlingen optreedt. 'We hebben al twee keer eerder opgetreden', vertelt Sterre. Ze is dus al helemaal gepokt en gemazeld als popmuzikant? Lachend: 'Ja!' En wie is haar grote voorbeeld? 'Ik heb er geen.'

'Een heel leuke hobby'

Voor de gelegenheid spelen ook iets meer doorgewinterde bands op het muziekschool-festival mee, zoals Indigo, die mee doet aan de lokale popcompetitie De Roos van Nijmegen. Zanger-gitarist Mart Megens: 'Of hier jong talent is? Ja, dat denk ik wel ja.' En wordt dat poptalent in de dop allemaal opgeleid voor de Voice of Holland? 'Nee', zegt Peter Klaassen van de Pop & Rockschool. 'Ik denk dat de meesten er een heel leuke hobby aan overhouden. Misschien gaan anderen door om er hun vak er van te maken.'

En wat wil Sterre later worden? 'Een goede saxofoonspeler'. Maar wil ze dan geen beroemde popmuzikant worden? 'Jawel.'

