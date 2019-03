Nijmegenaar krijgt honderden op de been na aanslag Nieuw-Zeeland

Onder anderen burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sprak de deelnemers toe. Er werd ook een minuut stilte gehouden. Deelnemers was gevraagd witte bloemen mee te nemen. Die legden ze voor het podium. Na de manifestatie werden de bloemen bij het monument op de Dam gelegd.

Gif en haat mogen geen kans krijgen, aldus de voorman van de Raad van Marokkaanse Moskeeën. 'Vandaag gingen we hier hand in hand met elkaar met de boodschap dat we ons niet uit elkaar laten rukken. Veel mensen zijn geschrokken en ze voelen zich onveilig. Ze vragen zich af, ook hier in Nederland, waar ligt de grens? Waar gaan we naartoe, staat dit (de aanslag in Nieuw-Zeeland, red.) ons ook te gebeuren?'

Als moslim wilde Bouharrou na de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland een signaal afgeven. 'Een signaal tegen terreur en voor vrede. En we wilden laten zien dat liefde overwint. We zijn allemaal van ons stuk', aldus de Nijmegenaar.